Jennifer Aniston e Schwimmer insieme? “È falso”, lui ferma il gossip

I due ex interpreti di Rachel e Ross in Friends non stanno insieme: arriva la smentita

Il gossip del momento vede al centro della scena Jennifer Aniston e David Schwimmer di Friends. I due attori hanno davvero una relazione? Le ultimissime notizie su un loro presunto avvicinamento amoroso stanno facendo felici non pochi fan. Ma ecco che proprio l’ex interprete di Ross Geller decide di smentire questo gossip che lo vede legato sentimentalmente alla sua collega e amica.

I rappresentanti dell’attore, infatti, negano il fatto che stia uscendo con la Aniston. Una fonte aveva rivelato alla rivista Closer che i due ex co-protagonisti della famosissima e apprezzatissima sitcom statunitense stavano trascorrendo del tempo insieme a casa di lei. Tale indiscrezione è uscita dopo lo speciale televisivo della reunion tanto attesa.

Questo gossip ha mandato i fan in tilt. Tutti hanno iniziato a sognare una conferma da parte di David e Jennifer. Le speranze e i sogni dei telespettatori vengono ora spazzati via dalla smentita. L’attore chiude questo gossip, con i suoi rappresentati che smentiscono queste voci, definendo il gossip “falso”. Dunque, nessuna relazione in corso tra i due ex interpreti di Rachel e Ross in Friends.

La notizia di una loro presunta love story sembrava rappresentare la realtà. Durante lo speciale sulla reunion, presentato a maggio in anteprima su HBO Max, Aniston e David avevano confessato di aver sviluppato una cotta reciproca durante le riprese delle prime stagioni. I due, però, preferirono non agire in base ai loro sentimenti.

Entrambi avevano sempre avuto qualcuno al loro fianco e così non attraversarono mai quel confine. Proprio per questa loro confessione che i fan hanno subito creduto alla nascita di questa relazione.

Un colpo di scena spazzato via dalla verità. Nessuna storia d’amore tra i due attori della famosissima sitcom. Si conoscono da circa venti anni, ma per loro continua a esserci solo una solida amicizia.

La reunion non ha fatto scattare una nuova scintilla tra loro e la smentita di David è abbastanza chiara. L’insider faceva sapere che i due avevano trascorso del tempo a casa dell’Aniston a Los Angeles.

Ora come prenderanno questa smentita i fan? Sui social, in queste ultime ore, chi ha sostenuto la storia di Rachel e Ross non parlava d’altro.