Friends The Reunion: cachet da capogiro per gli attori, data e guest star

Finalmente è stato svelato il giorno in cui i telespettatori potranno assistere alla tanto attesa riunione dei sei protagonisti della nota sit-com degli anni Novanta; con loro presenti altri volti amati come Justin Bieber e Lady Gaga

Finalmente è arrivato il momento di Friends: The Reunion, l’episodio speciale diretto da Ben Winston. A rendere noto l’imminente arrivo sul piccolo schermo della puntata ci ha pensato direttamente HBO, che ha condiviso il primo teaser trailer sui social. A causa della pandemia del Covid-19, i telespettatori hanno dovuto attendere un bel po’ prima di avere una data ufficiale. Infatti, la messa in onda è stata spostata di circa un anno. Il virus ha causato un notevole ritardo sia per le riprese che per il post-produzione. Doveva essere girato nel febbraio del 2020, ma solo ad aprile sono iniziate le riprese. Ovviamente, la reunion vedrà protagonisti tutti gli attori della famosa sit-com degli anni Novanta.

Scendendo nel dettaglio, a riunirsi saranno Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey). L’attesa è finita per gli appassionati di Friends, che avranno finalmente l’occasione di rivedere riuniti i protagonisti, dopo l’annuncio di aprile sulle riprese. Saranno tutti radunati nello storico studio della Warner Bros a Los Angeles, Stage 24. Per quanto riguarda i compensi dei sei attori, Variety fa sapere che ognuno di loro ha ricevuto circa 2 milioni e mezzo di dollari per l’episodio speciale. Sono state rivelate le guest star della puntata. Tra i volti che prenderanno parte alla reunion di Friends figurano i nomi di Lady Gaga e Justin Bieber.

Oltre loro, saranno presenti anche David Beckham, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Reese Witherspoon, Kit Harington, Malala Yousafzai e molti altri. Quando andrà finalmente in onda l’episodio speciale? Il prossimo 27 maggio. La data corrisponde all’anniversario della nascita della piattaforma di streaming WarnerMedia. A dirigere lo speciale è Ben Winston, che è il produttore esecutivo insieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane (produttori esecutivi della sit-com).

Oltre alla reunion, HBO Max detiene le 10 stagioni della famosa sit-com, che sono state prese in America, lo scorso anno, da WarnerMedia a Netflix. Questo passaggio sarebbe costato sui 400milioni di dollari! Ora l’appuntamento è per il 27 maggio 2021. Sicuramente i protagonisti di questo episodio speciale riusciranno a rispettare le aspettative di milioni di telespettatori, che attendono ormai da un anno!