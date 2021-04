Friends, arriva lo speciale: riunito il cast e riprese al via

I fan di Friends, dopo aver atteso a lungo, ora possono esultare. La fortunata serie televisiva andata in onda a cavallo degni anni Novanta e Duemila è pronta a tornare in onda, come riferiscono diversi media americani. Ci sarà tutto il cast storico al completo. Ciò significa che Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ossia Chandler Bing, Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller e Joey Tribbiani torneranno a calcare il mitico set della Warner Bros a Burbank in California.

La reunion servirà a confezionare uno ‘speciale’ di Friends che sarà trasmesso da HBO Max. Per il momento la piattaforma che manderà in onda lo show non ha ufficializzato l’evento, ma pare che sia questione di giorni. Siti e giornali specializzati sul piccolo schermo negli States, infatti, danno la notizia della riunione per certa.

Altra chicca che fanno sapere da oltreoceano è che lo speciale sarà diretto da Ben Winston e sarà improvvisato. Le riprese cominceranno la settimana prossima a Los Angeles, con circa un anno di ritardo rispetto all’iniziale data di programmazione. Lo slittamento è stato causato dalla pandemia di coronavirus. Ora che negli Usa, grazie a una poderosa campagna vaccinale, si sta vedendo la luce in fondo al tunnel per quel che concerne la situazione relativa al Covid-19, ecco che la reunion del cast di Friends può iniziare.

Friends, 10 stagioni e 236 puntate per entrare nell’olimpo delle serie tv

Friends è una delle più celebri, popolari e premiate serie tv di sempre. Facente parte della sottocategoria sitcom, è stata creata da David Crane e Marta Kauffman. Fu trasmessa sul network televisivo americano NBC per quasi dieci anni, vale a dire dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004. In totale ha confezionato 236 episodi, lunghi mediamente 22 minuti

Per comprendere quanto sia stata amata la serie, basti pensare che il 6 maggio 2004, l’ultima puntata fu vista da circa 52,5 milioni di telespettatori, divenendo il quarto series finale più visto della storia del piccolo schermo nonché l’episodio più visto del decennio.