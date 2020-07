Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news

Davvero una brutta disavventura social per Javier Rojas, vincitore della categoria Ballo di Amici 19 e concorrente di Amici Speciali, visto che di recente il ballerino si è visto hackerare il proprio account Instagram; agli inizi sembrava non essersene preoccupato parecchio, a dire il vero, come testimoniano le sue storie in cui continuava a ridere e scherzare assieme alla fidanzata Victoria Bollini, ma è chiaro che un furto del genere lo avrebbe impensierito, come infatti è successo, date le tante possibilità commerciali e lavorative, e la visibilità ovviamente, che una pagina social con centinaia di migliaia di follower consente di avere (non pensate solo alle sponsorizzazioni ma anche al numero di persone che Javier può raggiungere per mostrare il suo talento).

Javier Rojas, profilo Instagram hackerato: cos’è successo al ballerino di Amici 19

Javier intanto ha aperto una pagina temporanea, Javiufficiale01, e ad annunciarlo sono state le sue pagine fan e anche Victoria tramite il proprio account; il vincitore di Amici 19 al momento ha pubblicato poche foto che sono per la maggior parte screenshot che dimostrano che il suo profilo non è più attivo. Non ci è dato sapere cosa succederà ma è probabile che il ballerino di Amici 19 riesca a riappropriarsi del profilo tramite la procedura standard di Instagram: d’altra parte basterà presentare un documento di riconoscimento o dar prova in qualche modo di essere l’unico proprietario dell’account per risolvere la situazione.

Javier Rojas e Victoria Bollini, amore alle stelle: la coppia si separa ma è sempre più affiatata

Se non ci sbagliamo, e non dovremmo, Javier si è anche separato da Victoria, solo fisicamente però: i due sono stati assieme per vari giorni in vacanza e adesso tra le storie di lei la si vede essere accompagnata da Rojas e poi in una storia successiva dirgli che darà alla cagnolina tutti i baci che ha dato a lui in questo periodo. I due sono sempre più affiatati, non c’è un minimo indizio di crisi, a differenza di quanto avvenne sin dagli inizi durante le storie con Talisa e Solveig, e Javier sembra realmente innamorato. Con o senza Instagram Victoria è sempre con lui.