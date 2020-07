Amici, Javier cambiato con Victoria: nuovo inizio per il ballerino, le news

La storia d’amore tra Javier Rojas e Victoria Bollini non è in crisi, e a dimostrarlo sono le foto e i video che entrambi pubblicano continuamente su Instagram in cui appaiono felici e radiosi, senz’altro soddisfatti per la scelta di fidanzarsi e rendere pubblica una relazione che nessuno si aspettava. Ricordiamo infatti che fino alla fine di Amici 19 e anche durante il lockdown in tanti si chiedevano cosa ne fosse stato del rapporto tra Javier e Talisa Ravagnani, e non era mai emerso alcun indizio che aveva fatto pensare a una nuova ragazza nella vita del vincitore del Ballo del talent show di Canale 5. Oggi la situazione è decisamente cambiata. In meglio, per fortuna.

Javier Rojas e Victoria Bollini, l’amore è alle stelle: il ballerino di Amici rinato

Come vi dicevamo qualche tempo fa, Javier e Victoria hanno deciso di viversi la loro storia in maniera diversa rispetto al passato: durante Amici infatti non è stata poca la pressione su Javier e Talisa, ed è ovvio che il ballerino adesso voglia tutelarsi senza dire troppo sulla propria relazione; a farlo capire è stata la stessa Victoria che in una storia Instagram ha sottolineato di tenere molto alla privacy e ha fatto intendere che non si sarebbero dati in pasto al gossip com’è invece accaduto a lui in passato. Continueranno su questa linea? Oppure cambieranno idea? Il tempo ci dirà tutto.

Amici, Javier felice con Victoria: la vacanza a Polignano

Intanto la storia d’amore sembra continuare a gonfie vele, e Javier ci sembra decisamente cambiato rispetto al passato: molto più felice e rilassato – questa almeno è la nostra impressione – rispetto a quando aveva iniziato a frequentare Talisa e a differenza del periodo in cui aveva una relazione con la francese Solveig. I due sono da un po’ di tempo a Polignano a Mare, come potete ben vedere nelle storie Instagram di entrambi, e si concedono momenti romantici ogni giorno senza farsi mancare ovviamente risate e divertimento. Nessuna aria di crisi dunque, e totale supporto da parte dei fan, un po’ gelosi – diciamo anche questo – che Victoria sia riuscita a far capitolare il ballerino cubano.