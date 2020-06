Amici Javier e Victoria, relazione diversa dalle altre: ultimo post su coppia

Javier Rojas si è fidanzato da poco con Victoria Bollini e non sappiamo moltissimo su questa storia d’amore, tra l’altro davvero chiacchierata se pensate che i fan del ballerino di Amici 19 prima e Amici Speciali poi si aspettavano che continuasse, o meglio ripartisse, la relazione con Talisa Ravagnani. Noi stessi vogliamo sapere come si sono conosciuti, perché Javier ha deciso di iniziare a frequentarla nonostante la storia in sospeso con Talisa e cos’è che li ha fatti innamorare l’uno dell’altra; al momento però le informazioni sono pochissime perché li vediamo solo nelle loro storie Instagram partecipare a serate, divertirsi con gli amici e fare cose che fa qualsiasi coppia. E stando all’ultimo post pubblicato proprio da Victoria pare che non ne sapremo molto ancora per parecchio, visto che la ragazza tiene particolarmente alla propria privacy. A cosa facciamo riferimento? Veniamo al dunque.

Victoria Bollini e Javier Rojas sempre più innamorati: la privacy al primo posto

Victoria ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che ci dice molto su come intende affrontare il rapporto con i fan e con la stampa da quando la sua relazione con Javier è diventata di dominio pubblico. Non sappiamo se la ragazza abbia voluto far riferimento proprio a questo ma sapete bene che le citazioni non si condividono a caso, soprattutto se si è personaggi pubblici e nei momenti in cui il gossip è alle stelle. Le parole condivise dalla Bollini sono chiare: “Privacy is power. What people don’t know they can’t ruin” ‘La privacy è potere. La gente non può rovinare ciò che non conosce’. A noi sembra che Victoria abbia voluto far intendere che lei e Javier non diranno molto della loro storia proprio per preservarla, a differenza di quanto accaduto in passato, visto che il ballerino si è lasciato sia con Solveig sia con Talisa.

News Javier e Victoria, una storia diversa dalle altre: il passato insegna

Che Victoria si riferisse proprio alle relazioni che Javier ha avuto durante Amici di Maria De Filippi? Non sarebbe un azzardo pensarlo perché le storie del ballerino sono state messe a dura prova nel corso del tempo anche per via dei media: sarebbe del tutto legittimo quindi se questa volta Javier volesse tutelare la sua storia con Victoria. Non ne sapremo molto subito insomma. E comunque non come in passato.