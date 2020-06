Amici 19, Javier allo scoperto con Victoria: la conferma del fidanzamento

Amici 19, Javier Rojas allo scoperto con Victoria: la conferma del fidanzamento. Le prime parole della coppia

Javier Rojas esce definitivamente allo scoperto con Victoria: è nata una nuova coppia. Nella giornata di ieri, complice una foto divulgata sui social, si è scatenato il gossip sul danzatore che ha trionfato nella categoria ballo ad Amici di Maria De Filippi 19. I ‘ricami’ della cronaca rosa non sono giunti casualmente, ma per il semplice fatto che lo scatto in questione lo immortalava proprio a baciare la ragazza. Ora, dal profilo Instagram di entrambi, arriva la conferma ‘plastica’ del fidanzamento: Javier e Victoria hanno condiviso la stessa istantanea in cui appaio romanticamente uno accanto all’altra. Anche per la didascalia a commento della foto hanno optato per una frase identica: “A volte capita…” Insomma, nessun dubbio ormai sul fidanzamento in corso. Ma chi è Victoria?

Victoria e Javier, il rapporto decolla

Victoria, mora dallo sguardo intenso, è una ragazza originaria di Rimini e con Javier condivide la passione per la danza, essendo anche lei una ballerina. Non è chiaro come i due si siano incontrati, quando e dove. Ciò che invece è certo è l’innamoramento che è scattato. Sotto alla foto Instagram che ha ufficializzato la relazione si sono fatti vivi parecchi fan del danzatore. Tantissimi coloro che si sono complimentati con lui e che gli hanno augurato il meglio per il futuro assieme a Victoria. Qualcuno invece ha storto il naso, lanciando delle malizie nei confronti del cubano. Nella fattispecie c’è stato chi lo ha definito un uomo dall’innamoramento facile. E non è naturalmente mancato nemmeno chi ha chiesto al ballerino notizie di Talisa.

Javier: il percorso ad Amici di Maria De Filippi

Javier ha trionfato ad Amici 19 nella categoria ballo battendo la concorrenza di Nicola Gorodiskii e mostrando un enorme talento. Durante il suo percorso nel talent non sono mancati momenti di tensione con l’organizzazione dello show. Nella fattispecie Rojas ha mostrato in diverse occasioni delle sofferenza verso alcune regole imposte dalla scuola, oltre a ‘mal di pancia’ per delle contestazioni che lo hanno coinvolto. Infine, è stato parecchio chiacchierato pure sul versante ‘rosa’ per via del rapporto stretto con Talisa Ravagnani, Il gossip ha ricamato non poco sui due. Ricami a parte oggi c’è una sicurezza inequivocabile: il cuore del cubano batte per Victoria. E amore fu!