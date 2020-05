Talisa e Javier, post inatteso e silenzio finale Amici Speciali: cosa succede

Javier Rojas e Talisa Ravagnani dopo Amici 19, il rapporto dei due ballerini

Javier Rojas e Talisa Ravagnani sono usciti da Amici 19 che sembravano destinati almeno a frequentarsi e invece la pandemia Covid-19 ha mandato tutto all’aria. Si può senz’altro dire che se un sentimento è forte non si spegne di certo a causa di pochi mesi di distanza ma è altrettanto vero che l’inizio di una conoscenza non può che arrestarsi se non c’è stato subito un colpo di fulmine. E i fulmini a quanto pare non hanno colpito né Javier né Talisa. Sì perché i due dalla fine di Amici non hanno più parlato di una possibile relazione, e gli atteggiamenti ambigui di lui nei confronti dell’exatteggiamenti ambigui di lui nei confronti dell’ex e della stessa Talisa non hanno fatto altro che spingerci a pensare che di amore, varie ed eventuali non si sarebbe più parlato. Oggi la situazione non sembra essere cambiata. Anzi.

Talisa e Javier, dedica speciale a Gaia Gozzi durante Amici Speciali: silenzio misterioso

Ci ha molto colpito infatti che Talisa non abbia dedicato alcun post durante la semifinale di Amici Speciali a Javier. In fin dei conti è vero che non sono fidanzati ma è anche vero che hanno condiviso qualcosa di diverso rispetto all’amicizia e che comunque avevano dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti. Perché allora questo silenzio? Talisa ha dedicato soltanto dei messaggi a Gaia Gozzi – “Sei spaziale, sorella mia”, “Amore, hai spaccato” – ma niente di niente a Javier che come la vincitrice di Amici 19 non è riuscito ad accedere alla finale; noi insomma qualcosa ce l’aspettavamo senz’altro, visto che non ci risulta che abbiano litigato. Che ci sia invece qualcosa sotto che nessuno di noi sa? Potrebbe darsi.

News Javier e Talisa, è successo qualcosa? I dubbi sui due ballerini

Talisa e Javier sono sempre stati molto ambigui su questo rapporto, e il silenzio attorno al loro legame è anche abbastanza strano se pensate che ad Amici 19 nessuno si era mai nascosto. Saremmo proprio curiosi di scoprire se sono ancora amici, se c’è stata qualche discussione che ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto o se la mancata dedica di Talisa è qualcosa di cui non tener conto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!