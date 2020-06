Javier Rojas bacia una ragazza, la nuova fidanzata è Vittoria? La foto

Amici, Javier Rojas fidanzato? I cambiamenti nella vita del ballerino dopo Talisa Ravagnani

Javier Rojas è stato il vincitore della categoria Ballo di Amici 19 ed è riuscito a imporsi su Nicola Gorodiskii mostrando delle grandi capacità e un indiscutibile talento; è anche vero però che si è parlato di lui soprattutto per i suoi scleri continui, iniziati ben prima del Serale a causa delle regole per lui troppo ferree di Amici di Maria De Filippi, e per le contestazioni che ci sono state durante la fase finale della trasmissione di Canale 5. E non è neanche finita qui: di lui ricordiamo anche il rapporto ambiguo con Talisa Ravagnani, su cui non abbiamo saputo più nulla e che pare essere finito ancor prima di iniziare a vedersi (complice la quarantena imposta dal governo dopo lo scoppio della pandemia…). Adesso si torna a parlare di lui, e lo facciamo non per la sua arte, anche perché siamo un sito di gossip, ma per un’altra presunta storia d’amore.

Javier bacia una ragazza: si chiama Vittoria, il ballerino di nuovo innamorato?

Finora nessuno sembra essersene accorto ma noi abbiamo gli occhi ovunque e ci sono caduti proprio su una foto in cui Javier bacia Vittoria, una bella ragazza di cui non sapevamo nulla. Anche perché non ci risultava che il ballerino fosse fidanzato. Non sappiamo se Javier sia innamorato, visto che lo sembrava anche della sua ex Solveig e pure con Talisa, ma è certo che non voglia più nascondere questa relazione: non avrebbe postato una foto con un bacio in caso contrario, no? Al momento su Instagram non ci sono altri post, né video né foto, con Vittoria; dubitiamo però che non Javier non ne pubblicherà qualcuno nei prossimi giorni perché un amore non si può mica tenere nascosto, ed è bello anche farlo conoscere pian piano a chi ti segue da sempre.

Le ultime news su Javier e Talisa: i due ballerini sono solo amici (forse)

Riguardo a Talisa ancora non abbiamo capito in che rapporti stiano i due. Sapevamo che fossero rimasti amici ma il comportamento di lei mentre lui era ad Amici Speciali nonci ha per niente convinto; abbiamo come l’impressione insomma che i due non siano in buoni rapporti o che comunque non si considerino più importanti l’uno per l’altra come un tempo. Chissà se uno dei due prima o poi spiegherà davvero come sono andate le cose: non abbiamo diritto di saperlo, visto che li abbiamo costantemente seguiti ad Amici 19? Vi terremo aggiornati.