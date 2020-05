Javier Rojas pronto per Amici Speciali: il ritorno lo emoziona (video)

Amici Speciali, i concorrenti raggiungono gli studi Elios: il video del ritorno di Javier

Javier Rojas è pronto per Amici Speciali, oggi i protagonisti del cast pare si siano ritrovati agli Studi Elios per cominciare le prove. Sulla data d’inizio c’è ancora qualche incertezza, insomma nulla di ufficiale per il momento. Un video di Javier però ha spoilerato il suo arrivo agli studi di Amici di Maria De Filippi, dunque tutto lascia pensare che siano iniziate oggi le prove o che ci sia stata almeno una riunione. Insomma, avranno spiegato per bene ai protagonisti, cantanti e ballerini, come si svolgerà Amici Speciali. E il ritorno a “casa” per Javier è stato di sicuro emozionante, visto ciò che ha scritto a mattina inoltrata su Instagram.

Javier Rojas torna ad Amici, stavolta pronto per l’edizione Speciali

Il ballerino ha prima postato tra le stories un breve video mentre passeggia negli Studi Elios, taggandosi e scrivendo la data di oggi. Come a voler segnare il giorno come un giorno importante, l’inizio di qualcosa di nuovo. Nel video non si nota altro, ma poco dopo è arrivata una foto postata sul profilo. Stavolta Javier ha aggiunto qualcosa: “Bella giornata oggi”. Non pensiamo intendesse riferirsi unicamente allo splendido sole che illumina Roma oggi, ma anche a ciò che ha fatto e che sta facendo. Amici Speciale è una nuova grande opportunità per lui, gareggerà con altri talenti che hanno frequentato la scuola di Maria De Filippi e sappiamo già che non sarà facile.

Javier ad Amici Speciali, il ballerino nel cast della nuova formula in arrivo su Canale 5

Javier Rojas inoltre ritroverà tra i giudici un suo vecchio incubo, se vogliamo definirlo così. Ci sarà infatti Vanessa Incontrada seduta a giudicarlo insieme ad altri tre giudici, un’altra donna e due uomini. Durante il Serale di Amici 19, Javier è riuscito a fatica a convincere Vanessa di avere quel qualcosa in più che fa di lui un vero talento, non dotato soltanto di una buona tecnica. Alla fine è riuscito a emozionarla, ma cosa succederà ad Amici Speciali con l’arrivo di altri altrettanto bravi ballerini?