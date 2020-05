Javier e Abbagnato ad Amici Speciali dopo caos Celentano: il giudizio

Javier ed Eleonora Abbagnato si incontrano ad Amici Speciali durante la seconda puntata dopo il caos avvenuto con Alessandro Celentano

Javier Rojas ed Eleonora Abbagnato si incontrano ad Amici Speciali dopo il caos avvenuto con Alessandro Celentano durante la versione classica del programma. I telespettatori ricorderanno sicuramente quanto accaduto tra la professoressa di danza e giudici del Serale, dopo la sfida tra Javier e Nicolai. Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Christian De Sica avevano dato la loro preferenza a Gorodiski, il quale aveva dimostrato tutta la sua soddisfazione. Quanto deciso dai tre giudici aveva generato in studio non poche polemiche. In particolare, la Celentano aveva dimostrato di essere contrariata dal giudizio della giuria del Serale. Di fronte alla disapprovazione di Alessandra e alla dura reazione di Javier, Maria aveva poi deciso di chiedere il parere a un’esperta del mondo della danza. Stiamo parlando, appunto, di Eleonora Abbagnato. La nota etoile aveva commentato le due esibizioni molto positivamente. Ma la sua preferenza, almeno in quella circostanza, cadeva proprio su Nicolai, a cui aveva dato un 8, a differenza del 7 dato a Javier.

Eleonora Abbagnato colpita da Javier: bellissimi complimenti per il ballerino

Di fronte al giudizio della Abbagnato, la Celentano aveva poi continuato a obbiettare, convinta che a vincere la sfida toccasse a Javier. Ed ecco che ora il ballerino, concorrente di Amici Speciali, si ritrova proprio di fronte alla nota etoile. Cosa pensa oggi Eleonora di Javier? La Abbagnato spende bellissime parole nei confronti del ballerino, rivelando addirittura di essere felice di trovarsi finalmente ad assistere a una sua esibizione dal vivo. Javier è, chiaramente, contento di questo giudizio, visto quanto accaduto in passato. Precisiamo, però, che Eleonora non aveva espresso un giudizio negativo nei confronti del ballerino, ma aveva semplicemente preferito l’esibizione di Nicolai. Lo stesso ballerino cubano aveva, però, attaccato la Abbagnato dopo quanto accaduto.

Amici Speciali seconda puntata: confronto tra Abbagnato e Celentano

Parole molto belle quelle che la Abbagnato riserva durante la seconda puntata di Amici Speciali a Javier. L’etoile ammette, inoltre, di essersi prima confrontata con la Celentano sul talento del ballerino. Una buona occasione per quest’ultimo, il quale questa volta colpisce l’interesse di Eleonora. Di fronte a ciò, Alessandra non può non essere soddisfatta.