Serale Amici, Abbagnato Nicolai e Javier: dure accuse, cosa succede

Eleonora Abbagnato, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii: la polemica dopo Amici 19

Come ben sapete, Eleonora Abbagnato ha partecipato alla terzultima puntata di Amici 19 tramite vari filmati che Maria De Filippi ha mandato in onda per far capire ad Alessandra Celentano che il suo giudizio potesse anche non trovare d’accordo gli esperti: l’obiettivo di Maria in particolare era verificare se i voti dati dalla Celentano fossero gli stessi della prima ballerina. Ci riferiamo alla sfida tra Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas che per Alessandra si sarebbe dovuta concludere con 7 al primo e 10 al secondo: voti che non hanno trovato affatto conferma in quelli dati dalla Abbagnato che dopo aver visto le prove ha dato invece 8 a Nicolai e 7 a Javier. In merito alla polemica esplosa durante la terza puntata inoltre Eleonora ha sottolineato che il giudizio della giuria non fosse sbagliato perché a livelli così alti è il gusto personale, o meglio la scelta artistica, a prevalere.

Serale Amici, il pubblico contro Eleonora per Nicolai e Javier

Le parole su cui ci si è soffermati per molto tempo sono state quelle relative al modo in cui i due hanno ballato, uno meglio tecnicamente, l’altro artisticamente. Non si è capito chi abbia preferito la Abbagnato a livello tecnico ma alla fine era proprio quello che serviva capire: la Celentano infatti più volte ha fatto presente a Maria che la tecnica non è soggettiva e che Javier aveva ballato tecnicamente meglio del rivale. Le dichiarazioni di Eleonora, che è una prima ballerina, ricordiamolo, non sono piaciute per niente al pubblico che l’ha accusata di essere di parte e di voler difendere la De Filippi a tutti i costi; se date un’occhiata ai commenti sotto a questo post vi accorgerete anche voi che sono stati in tanti a prendere posizioni contro di lei:

News Amici, le accuse alla Abbagnato: la scelta che non è piaciuta

“Mancava qualche punto e virgola – scrive qualcuno – sul copione di Amici”. “Per me – aggiunge qualcun altro – avresti dovuto da professionista quale sei ammettere che tecnicamente non c’era competizione tra loro. Ti hanno chiesto un giudizio tecnico”. “Potevi prendere una posizione tra Javier e Nicolai – le fa notare ancora qualcun altro –. Avresti dovuto dire un nome, o l’uno o l’altro”. E questi sono solo i commenti più leggeri; gli altri preferiamo non riportarli perché li riteniamo altamente offensivi. In merito alla vicenda, il punto di vista della Abbagnato è chiaro: fare un nome sarebbe stato meglio – è vero – ma in quanto prima ballerina con una credibilità guadagnata negli anni in tutto il mondo dubitiamo che Eleonora non si sarebbe esposta a favore di Javier se non lo avesse ritenuto necessario. Lei al momento non ha risposto, però potrebbe farlo nelle prossime ore; nel caso, vi aggiorneremo!