Javier crolla ad Amici, Talisa lo consola e poi si arrabbia: “Mi stai irritando”

Amici 19, Javier Rojas crolla a pochi giorni dal Serale: il ballerino insicuro delle sue esibizioni

Javier Rojas ha avuto un piccolo crollo poco prima della puntata del Serale di Amici 19. Nel daytime di oggi, in onda su Real Time, abbiamo visto uno sfogo del ballerino in casetta dopo aver fatto le prove generali. Tutti i concorrenti hanno provato insieme in studio e hanno quindi visto le esibizioni degli altri, proprio per questo Javier è entrato in crisi. Giuliano Peparini se ne è accorto e ha provato a confortare e rassicurare il ballerino, ma non ci è riuscito. Tornato in casetta, infatti, Javier si è sfogato con Talisa, di certo non una concorrente a caso visto che tra loro sta nascendo del tenero. Il ballerino ha pensato che le coreografie degli altri ballerini siano più d’impatto delle sue e questo lo ha abbattuto un po’.

Javier in crisi prima del Serale di Amici, Talisa lo consola ma poi perde la pazienza

“I miei pezzi non sono così male, ma gli altri sono migliori. Sono come una… bomba, esplosione”, ha detto Javier riferendosi in particolare alle esibizioni di Nicolai. Talisa lo ha rassicurato: “La sua coreografia è bella ma non dà niente, non sento emozioni. I professori ti amano, tu hai il loro voto”. L’altro ha risposto che anche Nicolai ha preso subito bei voti, una volta entrato nella scuola, ma si è sentito domandare come mai si stesse paragonando a lui. Javier a questo punto ha spiegato di aver visto nelle sue coreografie dei passi che colpiscono il pubblico, a prescindere dalle emozioni. Talisa si è innervosita: “Almeno tu puoi ballare, mi stai irritando”. La ballerina ha lasciato il soggiorno ed è andato nella palestra delle casette, perché lei non sa ancora se potrà ballare e quindi partecipare al Serale dopo l’infortunio.

Talisa asciuga le lacrime di Javier, che si sfoga: “Voglio vincere per la mia famiglia”

Dopo qualche minuto separati, con Javier in lacrime sul divano e Talisa nervosa in palestra, la ballerina è tornata dall’altro: “Scusa se mi sono arrabbiata, ho scaricato su di te la mia rabbia. Hai diritto di essere nervoso”. Così Javier è riuscito ad aprirsi: “Voglio arrivare fino alla fine e vincere. Anche le coreografie di Valentin musicalmente e per tutto il resto sono d’effetto. Quando li vedi dici wow. Siamo tutti contro tutti. Gaia è fortissima, Jacopo è fortissimo, Martina è fortissima, Nyv e Giulia sono forti… Il fatto è che altri sono migliori. Io voglio davvero vincere. Devo aiutare la mia famiglia”. Talisa gli ha asciugato le lacrime.