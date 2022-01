Jason Momoa e Lisa Bonet, perché si sono lasciati? “C’entra il vaccino”

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la separazione tra Jason Momoa e Lisa Bonet. Dopo 16 anni insieme i due attori hanno deciso di dirsi addio. La coppia in una nota diffusa sui social network non ha fornito i dettagli della rottura ma ha parlato di inevitabili cambiamenti e trasformazioni. Sia Jason sia Lisa hanno però assicurato che continueranno a prendersi cura della loro famiglia. Dalla Bonet, più grande di 12 anni, Aquaman ha avuto due figli: Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, che oggi hanno rispettivamente 14 e 13 anni.

Stando ad una indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo ABC Jason Momoa e Lisa Bonet si sarebbero lasciati, tra le tante cose, anche per colpa del vaccino per il Covid-19. L’ex star dei Robinson sarebbe infatti un’anti-vax convinta. La Bonet, 54 anni, non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione per il Coronavirus.

“È una complottista”, ha assicurato una fonte vicina alla coppia. Secondo l’insider Lisa Bonet avrebbe confidato all’ex marito e a tutti i suoi amici che il siero inietterebbe nel sangue organismi artificiali che a lungo andare potrebbero portare a leucemia, sclerosi multipla e alla morte improvvisa.

Ben diversa la posizione di Jason Momoa che, tra l’altro, ha contratto il virus durante le riprese di Aquaman 2. L’ex protagonista di Game of Thrones è del tutto favorevole ai vaccini e la ferma posizione della moglie lo avrebbe irritato parecchio. Così tanto da diventare motivo di numerosi screzi tra i due, insieme ad altri motivi per ora ignoti.

Jason Momoa paparazzato senza fede nuziale

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Di recente i paparazzi hanno pizzicato Jason Momoa a Los Angeles senza fede nuziale al dito. Pare proprio che la decisione della coppia sia ufficiale e definitiva.

Nessun commento a riguardo da parte di Zoe Kravitz: l’attrice è la primogenita che Lisa Bonet ha avuto nel 1988 dal primo marito, il famoso cantante Lenny. La giovane – che oggi è felice accanto a Channing Tatum dopo aver divorziato con Karl Glusman – ha sempre avuto un ottimo rapporto con Jason Momoa.