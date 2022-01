Jason Momoa e Lisa Bonet: “Tempi di trasformazione, stiamo divorziando”

Jason Momoa, attore hawaiiano famoso per il film Aquaman, e Lisa Bonet, attrice ex moglie di Lenny Kravitz, si sono detti addio. Il triste annuncio arriva dopo ben 16 anni di amore e quasi 5 di matrimonio, tantissime passerelle calcate e due figli. Ecco cosa hanno scritto i due, ormai, ex, e quali sarebbero i motivi della rottura.

Brutte notizie per i fan della coppia formata da Lisa Bonet e Jason Momoa. L’attore 42enne ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram da più di 16 milioni di followers la decisione che, a quanto pare, lui e la 54enne attrice de I Robinson hanno preso insieme. Momoa, nel messaggio ai suoi fan, ha fatto una premessa. “Tutti noi abbiamo sentito i cambiamenti e la pressione di questi tempi di trasformazione”, ha spiegato il 42enne, “e la nostra famiglia non fa eccezione”. A quanto pare ci sono stati degli ostacoli all’interno della coppia, e quindi i due hanno deciso di prendere strade separate.

“Condividiamo questa notizia non perché pensiamo sia degna di nota ma per continuare a vivere le nostre vite con onestà e dignità. L’amore tra di noi continuerà a esserci. Ci liberiamo l’uno dall’altra in modo da essere chi stiamo imparando a diventare”.

La separazione tra i due attori, arrivata come un fulmine a ciel sereno, sembra comunque essere stata pacifica e non rancorosa. I motivi dell’addio devono probabilmente essere fatti risalire al periodo difficile che tutti stiamo vivendo, dovuto alla pandemia. Momoa non ha fornito altri dettagli. Il messaggio, in cui ovviamente i due dicono di impegnarsi per il bene dei loro bambini, è firmato da entrambi.

Momoa e Lisa Bonet, che nel 1992 ha cambiato il suo nome in Lilakoi Moon, si sono messi insieme nel 2005. I due, prima di sposarsi nel 2017, hanno avuto due figli: Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, che oggi hanno rispettivamente 14 e 13 anni. Momoa ha più volte raccontato di essersi innamorato della Bonet già a 8 anni, guardandola in TV vestire i panni della dolce Denise de I Robinson. Poi, molti anni dopo, i due hanno avuto modo di conoscersi di persona. Secondo quanto raccontato scherzosamente dall’attore di Game Of Thrones Lisa lo avrebbe totalmente conquistato dopo aver ordinato la sua birra preferita senza saperlo, la Guinness.

La coppia è celebre anche per il modo con cui, negli anni, ha saputo gestire la loro famiglia allargata. La 54enne è infatti mamma dell’attrice Zoe Kravitz, avuta dal matrimonio col cantante Lenny. Zoe ha 33 anni, solo 9 in meno del secondo marito della madre. Quest’ultimo è diventato addirittura il suo patrigno. Jason e Kravitz, inoltre, hanno da sempre avuto un ottimo rapporto.