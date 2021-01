Prima volta a Verissimo per Jasmine Carrisi. Dopo la fortunata esperienza a The Voice Senior la ventenne è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel programma di Canale 5 la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha cantato la sua canzone – Ego – e parlato della sua vita privata e professionale. Tra un filmato vintage e una speranza per il futuro Jasmine ha ammesso che non è stato sempre facile crescere in una famiglia come la sua.

Jasmine Carrisi fa infatti parte di una delle famiglie più chiacchierate d’Italia, che da oltre cinquant’anni domina il costume del nostro paese. Crescere sotto i riflettori è stato complicato per la ragazza che ora sogna di affermarsi come cantante ma deve combattere contro i pregiudizi e le malelingue. A Verissimo Jasmine ha confidato che molto spesso le critiche nei suoi confronti hanno causato parecchia sofferenza.

I gossip e le dicerie sul triangolo amoroso tra Albano, Romina e Loredana Lecciso ha penalizzato anche la vita della giovane Jasmine. La Carrisi ha confessato a Silvia Toffanin che spesso a scuola veniva giudicata e guardata con occhi diversi. La maggior parte delle persone ha ancora oggi un’idea completamente sbagliata sul suo conto. Jasmine ha cercato di mantenere sempre un profilo basso, soprattutto in classe, ma non è stato semplice.

A lungo andare Jasmine Carrisi si è abituata al chiacchiericcio mediatico, alle fake news sui suoi famigliari, ai giudizi e alle critiche sbagliate. In futuro spera di diventare ancora più forte e di farsi conoscere davvero per quella che è. Una ragazza piena di talento e grinta, al di là del pesante cognome che porta. Da qui il consiglio di Silvia Toffanin, che a Verissimo ha spronato la sua ospite: “Non leggere i commenti social”.

Soprattutto su Instagram Jasmine Carrisi deve combattere ogni giorno contro haters e leoni da tastiera ma fino ad oggi ha avuto abbastanza coraggio e tenacia. Quella che ad un certo punto non ha avuto la sorella maggiore Cristel. Quest’ultima aveva iniziato un bel percorso nel mondo dello spettacolo come cantante e conduttrice ma poi ha mollato tutto per dedicarsi alla vita privata, al marito Davor Luksic e ai figli Kay e Cassia.

Tempo fa a Verissimo Cristel Carrisi ha espresso la propria ammirazione per Aurora Ramazzzotti, determinata a sfondare come presentatrice nonostante la grossa eredità famigliare. Una fermezza che è invece mancata a Cristel che alla fine ha scelto di defilarsi dal mondo dello showbiz.