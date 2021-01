Albano e Romina figli, Jasmine Carrisi: “Ecco chi è più affine a me”

Dopo l’esperienza a The Voice Senior le nuove dichiarazioni della cantante in erba sulla sua famiglia allargata

Crescere in una famiglia allargata non è stato facile per Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso vive costantemente sotto i riflettori fin dalla nascita. Nel corso dei suoi venti anni non sono mancate incomprensioni, diatribe, gossip. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donne, Jasmine ha svelato cosa significa nascere in un contesto del genere e con quale dei suoi fratelli va più d’accordo.

Queste le dichiarazioni di Jasmine Carrisi sull’argomento:

“Vivere sotto i riflettori? A lungo andare ci si abitua. Però quando ero piccolina è stato molto pesante. I miei compagni di classe e i professori mi guardavano con occhi diversi, spesso in maniera negativa, le persone si facevano un’idea sbagliata di me. Io ho sempre cercato di tenere un profilo molto basso, specialmente a scuola. Mi dava fastidio quando le persone in giro mi riconoscevano”

Jasmine Carrisi ci ha tenuto a precisare che la sua è una famiglia normale. A detta della giurata di The Voice Senior i suoi genitori sono molto moderni e hanno sempre lasciato lei e il fratello Albano Junior, detto Bido, liberi di fare le proprie scelte.

“La mia famiglia è una parte fondamentale della mia vita, per la sua vicinanza, i suoi insegnamenti, i suoi consigli. A prescindere dalle discussioni, dai litigi, dai punti di vista diversi, so che potrò sempre contare su tutti i componenti”

Chi sente più affine a lei? Jasmine Carrisi non ha dubbi: mamma Loredana Lecciso. La ragazza ha ammesso che la soubrette è il suo punto di riferimento e in ogni caso sa darle preziosi consigli. Ma Jasmine ha un rapporto molto forte pure con la cugina Federica, figlia di Raffaella Lecciso, la gemella di Loredana.

E tra i figli di Albano e Romina Power? “Nell’ultimo periodo mi sono avvicinata moltissimo a Yari. Quando ho bisogno di consigli musicali mi rivolgo a lui”, ha spiegato Jasmine. Del resto Yari è l’unico ad abitare ancora a Cellino San Marco quando non è in giro per il mondo a cantare e suonare. Gli altri fratelli, invece, non vivono più in Puglia.

Bido si è trasferito tempo fa in un collegio in Svizzera mentre Romina Junior vive nella Capitale. Al contrario Cristel Carrisi è volata in Croazia dopo il matrimonio con il miliardario Davor Luksic: vive a Zagabria con il marito e i figli Kay e Cassia.

Terminato The Voice Senior Jasmine Carrisi vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Archiviato il primo singolo Ego, uscito la scorsa estate, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è pronta per la seconda canzone il cui titolo è ancora top secret.

Nel frattempo non trascura gli studi: dallo scorso settembre è iscritta all’Università. Studia Comunicazione a Milano, città dove abita da tempo la sorella maggiore Brigitta, la primogenita che Loredana Lecciso ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato.