Il racconto inedito di Loredana, molto legata alla ragazza, in questo periodo impegnata col padre a The Voice Senior

In una lunga intervista rilasciata a Grand Hotel Loredana Lecciso ha parlato della figlia avuta diciannove anni fa da Albano, Jasmine. Una ragazza di cui la soubrette pugliese è orgogliosissima. Loredana e Jasmine hanno un bel rapporto, fatto di grande complicità. In passato, però, non è stato tutto rose e fiori. La Lecciso ha ricordato un dettaglio doloroso della sua vita, che coinvolge pure Jasmine, tra le giurate di The Voice Senior di Antonella Clerici.

Loredana Lecciso ha confidato:

“Jasmine e io abbiamo un legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia gravidanza”

La soubrette 48enne ha spiegato che ha vissuto i primi mesi della gestazione da sola, visto che Albano era spesso via per concerti ed eventi. Loredana si era affidata al medico di un altro paese per mantenere il suo dolce segreto.

“Sono state settimane di paura. Ecco perché nei confronti di Jasmine ho sempre avuto un senso di protezione particolare. Da piccola era tanto, tanto dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire con me, nel lettone, e lei voleva appoggiare la testa sul mio petto. Credo che volesse sentire il battito del mio cuore, come quando era nella pancia”

Loredana Lecciso ha ammesso che fisicamente, a primo impatto, Jasmine Carrisi le assomiglia molto ma ad uno sguardo più attento ha ereditato parecchio dal famoso papà. Loredana ha aggiunto che anche caratterialmente è diversa dalla figlia, che a 19 anni è decisamente matura e responsabile.

Dopo il liceo Jasmine ha deciso di lasciare Cellino San Marco, dove è cresciuta, per andare a studiare a Milano. Al momento, però, il trasferimento non è ancora avvenuto a causa della pandemia. Jasmine sta seguendo le prime lezioni online. Appena sarà possibile si trasferirà al Nord: condividerà l’appartamento con la sorella Brigitta.

Quest’ultima è la primogenita che Loredana Lecciso ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato. Brigitta è legata a Jasmine e Albano Junior, detto Bido, ma pure agli altri figli di Albano. Tanto che al matrimonio di Cristel, la terzogenita di Albano e Romina, Brigitta è stata invitata a differenza della Lecciso.

Albano e Loredana Lecciso stanno insieme

Da circa un anno Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme. I due hanno trascorso lo scorso lockdown primaverile sotto lo stesso tetto, a Cellino San Marco, nella tenuta Carrisi. Dopo un lungo tira e molla durato venti anni Albano e la Lecciso hanno trovato il giusto equilibrio. Il cantante ha però chiarito che non sposerà mai Loredana.