Jasmine Carrisi svela in che rapporti è con i figli di Albano e Romina

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso a Vieni da me: il rapporto con gli altri fratelli

Jasmine Carrisi è tornata in tv per un’intervista con Caterina Balivo a Vieni da me. La 18enne è stata in passato ospite di Barbara d’Urso e davanti alla telecamere è apparsa sicura e determinata, pur non nascondendo un pizzico di imbarazzo. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha parlato a lungo della sua vita, divisa tra scuola, amici e famiglia. E quando si parla di famiglia è impossibile non pensare a quella allargata che ha costruito nel tempo il cantante di Cellino San Marco. Un nucleo famigliare che non funziona alla grande considerati gli attriti che da tempo si susseguono tra Loredana e Romina Power ma una cosa è certa: l’affetto tra i cinque fratelli è più forte che mai e la stessa Jasmine lo ha ribadito nel programma di Rai Uno.

Jasmine e Cristel Carrisi vanno molto d’accordo nonostante tutto

“Sono molto legata a tutti i miei fratelli. I miei preferiti sono Bido (Albano Junior, l’altro figlio di Albano e Loredana Lecciso, ndr) e Cristel. Lei mi piace molto, è matura, diplomatica, positiva. Vado d’accordissimo con lei”, ha confidato Jasmine Carrisi a Vieni da me. Un rapporto – quello con Cristel – che non è stato influenzato dai litigi tra la figlia di Albano e Romina e Loredana Lecciso (tanto che quest’ultima non era presente neppure al matrimonio) e che resiste nonostante la lontananza. Mentre Jasmine continua infatti a vivere a Cellino San Marco, Cristel si è trasferita da tempo in Croazia, paese natale del marito Davor Luksic.

Di recente anche Yari Carrisi ha parlato della famiglia allargata

Le parole di Jasmine ben combaciano con quelle di Yari Carrisi, il secondogenito di Albano e Romina, che in una recente intervista a Rivelo ha puntualizzato di aver un ottimo rapporto con tutti. Sia con Loredana Lecciso sia con Jasmine e Bido, che sono i fratelli più piccoli.