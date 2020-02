Albano e Romina news: in che rapporti sono Yari Carrisi e Loredana Lecciso

Yari Carrisi è tornato in tv per un’intervista con Lorella Boccia nel programma Rivelo, in onda ogni giovedì sera su Real Time. Il figlio di Albano e Romina ha raccontato la sua infanzia piena di amore e musica, senza dimenticare la sorella scomparsa Ylenia. Yari è convinto che la ragazza sia ancora viva e sta solo aspettando un suo segnale per capire la realtà dei fatti. Ma nel salotto della Boccia Carrisi ha parlato a lungo anche della sua passione per le sette note e della breve relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Tra una domanda e l’altra è stato impossibile non chiedere al 46enne del suo rapporto con Loredana Lecciso. Una domanda più che lecita visto che qualche anno fa la soubrette di Lecce non è stata invitata al matrimonio di Cristel per via di alcune incomprensioni e contrasti.

Le parole di Yari Carrisi su Loredana Lecciso e i fratelli più piccoli Jasmine e Bido

“Con Loredana siamo amici. C’è un rapporto cordiale e tranquillo”, ha assicurato Yari Carrisi a Rivelo. Il musicista non ha però voluto aggiungere nulla sulla relazione tra la Lecciso e il padre Albano. “Non so esattamente cosa fanno, dovete chiedere a loro“, ha puntualizzato Yari. Del resto il rapporto tra la showgirl e il cantante di Cellino San Marco è tumultuoso da anni: dopo una brusca rottura pare che la coppia sia tornata a frequentarsi. Con buona pace dei fan di Albano e Romina: gli ex coniugi sono legati ormai solo dal lavoro e dall’affetto per figli e nipoti.

Yari Carrisi va molto d’accordo con i figli di Albano e Loredana Lecciso

“Tra noi fratelli c’è grande complicità, siamo molto amici. Non ci vediamo sempre perché ognuno di noi vive in posti diversi ma l’estate scorsa abbiamo passato molto tempo insieme e ci siamo divertiti”, ha detto Yari Carrisi a proposito del legame che si è instaurato con Jasmine e Albano Junior, i figli di Albano e Loredana. Pure Cristel e Romina Junior vanno molto d’accordo con i fratelli più piccoli nonostante i dissapori tra la Lecciso e Romina Power.

Loredana Lecciso e Romina Power non sono diventate amiche

“Ho provato più volte a tendere la mano a Romina ma non ho mai avuto risposte”, ha confidato al settimanale Chi Loredana Lecciso.