Yari Carrisi a Rivelo: ribelle con Albano, confessioni al peperoncino su Naike

Albano e Romina Power, le confessioni del figlio Yari Carrisi a Rivelo

Yari Carrisi ha parlato dei suoi genitori e della sua precedente relazione con Naike Rivelli, la famosa figlia di Ornella Muti, conosciuta per la prima volta a Pechino Express. Da quel giorno ne sono stati sfornati di gossip – taluni anche piccantini – sulla coppia! Intervistato da Lorella Boccia, Yari ha descritto com’è stata la sua vita da bambino, quando non si ricerca minimamente la popolarità e invece si finisce con l’essere il figlio di due dei cantanti più famosi in Italia e nel mondo. Albano e Romina Power non hanno mai fatto mancare l’affetto ai loro figli, nonostante fossero impegnatissimi: ogni volta che ne avevano occasione, facevano lunghi viaggi in loro compagnia.

La ribellione di Yari Carrisi e quello che pensa davvero di Albano

Abbiamo rivisto Albano e Romina insieme a Sanremo (dove sono stati travolti da una polemica), ma protagonista dell’intervista di Rivelo è stato Yari Carrisi. Verrà mandata in onda su Real Time giovedì 13 febbraio, ma sappiamo già qualcosa su quello che ha detto, soprattutto sui suoi genitori e sulla sua voglia di ribellione continua: “Mi ricordo che non mi piaceva fare fotografie, andavo sempre vestito da matto, tipo Freddy Mercury… questa era la mia ribellione. Mio padre mi diceva ‘Cambiati!’, mia madre si divertiva, lei è una vecchia hippy. Non tutti vogliamo diventare famosi. Mi hanno fatto diventare famoso prima della mia voglia di diventare famoso”. Poi delle parole stupende sul padre: “Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello… Lui è un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l’ho conosciuto io. Altro che rock n’ roll!”.

Yari Carrisi e Naike Rivelli, confessioni al peperoncino

Poteva mancare la domanda su Naike Rivelli? Ovviamente no e Yari Carrisi ha sorpreso Lorella Boccia con queste esternazioni: “L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo. Naike praticava il s…o aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle o..e, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti”.