Cristel Carrisi piange a Verissimo e poi svela: “Tifo Aurora Ramazzotti”

La figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi a Verissimo: le parole su Aurora Ramazzotti

A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice, Cristel Carrisi è tornata in tv. La figlia di Albano e Romina è stata ospite della prima puntata di Verissimo. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. Negli ultimi due anni Cristel si è infatti sposata con il fidanzato storico Davor Luksic ed è diventata mamma del piccolo Kay, nato lo scorso maggio. Nello studio di Silvia Toffanin, Albano Carrisi ha voluto omaggiare la figlia con una toccante lettera che ha emozionato Cristel. Quest’ultima si è infatti commossa e a fatica ha trattenuto le lacrime. Oggi la 33enne è una mamma e moglie impegnata ma non dimentica l’amore per la musica, anche se ha scelto di abbandonare la sua carriera di cantante.

Perché Cristel Carrisi ha abbandonato la sua carriera di cantante

Dopo due album musicali – uno uscito nel 2005 e l’altro nel 2010 – Cristel Carrisi ha mollato la sua carriera nel mondo delle sette note. Il motivo? È stata la diretta interessata a spiegarlo a Silvia Toffanin: “Mi sono allontanata dalla musica perché non riuscivo a reggere il peso delle parole delle persone su di me. Hanno vinto gli haters”. La figlia di Romina Power ha però confidato che continua a cantare e suonare a casa, in Croazia dove si è trasferita dopo il matrimonio, per se stessa e per il figlio Kay.

Cristel Carrisi a Verissimo: “Faccio il tifo per Aurora Ramazzotti”

Consapevole di quello che significa essere figlia d’arte, Cristel Carrisi appoggia in pieno Aurora Ramazzotti, erede di Eros e Michelle Hunziker. “Faccio il tifo per lei e per quello che sta facendo, la situazione è tosta, non è facile”, ha ammesso Cristel, che stima la giovane presentatrice per la carriera che sta portando avanti nonostante i pregiudizi.