Jane ed Elia, la confessione improvvisa e il ricordo che spiazza: “Ci tenevo”

Jane Alexander ed Elia Fongaro, le confessioni dell’attrice nella notte

Jane Alexander stasera ha voluto rispondere alle domande dei fan, di ogni genere. Come sospetterete, molte domande riguardavano Elia Fongaro e la loro storia d’amore, ma altre erano anche sul Grande Fratello Vip. Ci sono stati tanti complimenti per Jane, così come ci sono stati fan che si sono interessati a lei. Qualcuno infatti le ha chiesto il suo sogno nel cassetto e lei ha risposto: “Aprire una locanda e scrivere un libro”. A proposito del Gf Vip, invece, Jane ha rivelato che di tutti i concorrenti continua a sentire ancora solo alcuni di loro: Benedetta, Martina, Stefano, Fabio, Maria, Enrico. Ed Elia, ovviamente.

Jane ed Elia news, l’attrice si confida con i fan

Tutti sono curiosi di sapere come prosegue la storia d’amore tra Elia e Jane. Le news non mancano, ma oggi possiamo parlare anche di alcune curiosità. Tra le tante cose, Jane ha ribadito come sempre che Elia le manca tantissimo in questo momento, ma presto si rivedranno. Quando? Non hanno dei giorni stabiliti: “Non abbiamo un ogni quanto, ma ci vediamo, spesso e volentieri”, questo ha risposto a chi le ha chiesto ogni quanto si vedono. Non è un problema vedersi di tanto in tanto, perché la distanza li unisce ancor di più. Una delle risposte che ha più colpito i fan, comunque, è stata quella data alla domanda “Sei felice?”: “Mai abbastanza”, ha scritto l’attrice. Se avesse dovuto esprimere un desiderio stasera, avrebbe chiesto di avere Elia fra le braccia. Inoltre ha confessato che non si sarebbe aspettata di provare un sentimento così forte per il fidanzato: “No. Mai. Ma non mi dispiace per niente”.

Jane Alexander innamorata di Elia: il ricordo del Gf Vip

Tra i fan c’è stato qualcuno più curioso che ha voluto sapere se c’è stato un momento in cui Jane ha capito che le cose stavano cambiando con Elia. La mente dell’attrice è effettivamente corsa a un momento preciso: “Non te lo so dire. Ma quel giorno, sul divano, ricordo che misi quel vestito blu per essere femminile per lui. Ci tenevo troppo”. Qualche altra curiosità? Elia “sarebbe il coinquilino perfetto”, ha detto spiegando da cosa è rimasta maggiormente stupita di lui fuori dalla casa. Un’ulteriore conferma del fatto che la convivenza fra i due è vicinissima. Infine, Jane ha risposto a chi le ha chiesto se è innamorata: “Lui non lo sa. Quindi acqua in bocca”, ha scritto l’attrice.