Jane Alexander esplode su Instagram: l’attrice perde le staffe dopo le critiche

Jane Alexander esplode su Instagram: l’attrice criticata per una foto

Jane Alexander su Instagram non ci ha visto più oggi. Le critiche, e anche offese, che sono arrivate tra i commenti alla sua ultima foto l’hanno fatta esplodere. In particolare è stato un utente a scatenare la reazione dell’attrice. La fidanzata di Elia Fongaro, con cui la storia d’amore procede a gonfie vele, ha risposto anche a chi le ha fatto complimenti, ringraziando. Proprio scorrendo i vari commenti si è accorta che qualcuno ha espresso il suo parere più volte, per questo ha voluto dire la sua e non ha resistito dal rispondere al commento di questa persona. Nella foto in questione, Jane è sdraiata a bordo piscina ed è uno scatto davvero bello. Peccato ci sia sempre qualcuno a cui preme dire la sua.

Jane Alexander, le critiche su Instagram: “Convinta di poterselo permettere”

L’utente in questione in un primo commento ha invitato i fan a essere obiettivi e poi ha scritto: “Di viso non è bella sicuramente e fisicamente forse vestita riesce a essere carina perché nasconde un fisico che di bello non ha niente. Questo è il mio pensiero”. A questo commento, Jane, che giorni fa ha fatto una bellissima confessione su Elia, ha reagito con sportività: “Il tuo pensiero mi è arrivato forte e chiaro. Ti abbraccio forte”. Sempre questo utente poi ha commentato ulteriormente la foto, ribadendo il suo pensiero e sottolineando che, sua opinione, Jane sarebbe “convinta di poterselo permettere”. Il fatto che questa persona non si sia accontentata di un commento ha fatto sì che l’ex gieffina perdesse un po’ le staffe.

Jane Alexander perde le staffe: “Dovresti essere soddisfatta, no?”

Stavolta, infatti, Jane ha risposto così: “Tesoro, io non vedo quale sia il tuo problema. Hai esposto il tuo pensiero? Una, due, 3 volte sotto lo stesso post? Dovresti essere soddisfatta, no? Quante altre volte vuoi dire che non sono più bella come anni fa? Dieci? 20? Pensi che possa ridiventarlo se lo fai? No, perché se funziona così fai pure, eh”. Naturalmente questa risposta di Jane Alexander alle critiche è piaciuta moltissimo ai fan. E non poteva essere altrimenti. Ma a proposito, avete letto che presto andrà a convivere con Elia?