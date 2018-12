Jane Alexander news: “Firmo il contratto e ricomincio da zero”.

Jane Alexander, news sull’attrice: “Firmo il contratto e ricomincio da zero”

Jane Alexander sta risolvendo un problema di non poco conto che l’ha impegnata dopo avere terminato il Grande Fratello Vip. Vale a dire quello della dimora. Una volta concluso il reality l’attrice si è ritrovata senza casa. Il motivo lo ha spiegato lei stessa in una recente intervista. L’abitazione in cui stava è rimasta a Gianmarco, suo ex compagno. La scelta è stata fatta di comune accordo tra i due. Nel frattempo il Natale si fa imminente e avere un nido in cui rintanarsi e festeggiare è un qualcosa di quasi irrinunciabile. Jane, se tutto va come deve andare nelle prossime ore, avrà una casa tutta per sé dove passare il periodo natalizio e il capodanno, come la sua tradizione impone.

L’attrice trova casa, problema risolto: tradizioni e riti natalizi da rispettare

“Buongiorno! Oggi sembra che la casa l’ho trovata veramente”, scrive la Alexander dal suo profilo Instagram. “Così domani lascio la casa vacanze che è stata la mia tana per un mesetto – prosegue – e con le mie mille buste, bustine e valige e qualche valigia anche del mio D, mi dirigo verso casetta, firmo il contratto e ricomincio da zero. Con D, con Smelly e con Rocco”. Le feste si avvicinano e dunque saranno rispettati anche i rituali tanto cari a Jane? “Quindi, albero di Natale? Siiiiii! Capodanno da Jane come tradizione? Siiiiiiiiii! Tacchino ripieno? Forseeeeeeeeee! ( Non esageriamo, no? ) Mancano 8 giorni al mio compleanno, è una delle meglio mattinate del mondo, grazie a Te e viva la vita SEMPRE.”

Daniele Bossari, l’incontro con Jane Alexander prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 3

Jane, dopo il reality Mediaset, è diventata molto social. Dediche romantiche per il suo Elia Fongaro, chicche personali e aneddoti di vita. L’ultimo, assai curioso, quello rivelato ieri che ha narrato di un incontro con Daniele Bossari prima di varcare la soglia del Grande Fratello Vip 3. La visita del marito di Filippa Lagerback, come ha fatto sapere Jane, è stata un vero toccasana.