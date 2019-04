Jane e Elia incontro a sorpresa, presente Gianmarco: la reazione stupisce

Jane e Elia: gli ex fidanzati si sono incontrati a sorpresa in un locale. Era presente anche il fidanzato di lei, Gianmarco, la sua reazione è da vero gentiluomo

Si è conclusa e tra valli di lacrime la storia, nata al Gf Vip, tra Jane Alexander e Elia Fongaro. L’attrice ha però ritrovato l’amore con il suo ex (non più ex) fidanzato Gianmarco, con il quale aveva chiuso dalla casa più spiata d’Italia. Ora però è tornata con lui ed è stata paparazzata mentre, in un locale di Milano, lei e il fidanzato incontrano a sorpresa il modello Elia. Un incontro senza particolari imprevisti, anzi, Gianmarco si è comportato da vero gentiluomo, come attestano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Il compagno della Alexander, infatti, accortosi dell’arrivo di Elia, ha subito proteso la mano verso di lui per salutarlo. Un gesto davvero nobile e da vero gentiluomo, se ricordiamo che Gianmarco è stato lasciato proprio a causa della passione di Jane con lo stesso Elia. Nessun gossip o incidente particolare, la serata è poi continuata liscia tra risate e baci dei diretti interessati.

Jane e Elia: l’amore è passato, rimane il rispetto

Anche se l’amore tra Jane Alexander e Elia Fongaro è finito definitivamente, l’attrice è andata avanti ed ha ritrovato la felicità accanto a quell’uomo che aveva lasciato nella Casa del Gf Vip. Fongaro, da parte sua non ha ancora una nuova fidanzata, e fa parlare poco il gossip. Torna però prepotente con le immagini di Chi, che lo immortalano insieme alla Alexander e al fidanzato Gianmarco in un noto locale di Milano, e non separati. Mentre Gianmarco lo saluta con rispetto e gentilezza, Jane non si rivolge neanche a lui. Che ci sia ancora acredine? Pensiamo proprio di no, anche perché l’attrice di Elisa di Rivombrosa si dice ora molto felice della serenità nella sua vita. E ne dà prova sul suo profilo Instagram, in cui appare in tutta la sua bellezza e tranquillità nei pomeriggi insieme all’amica Benedetta Mazza.

Jane e Gianmarco: baci e coccole tra i due fidanzati. Hanno ritrovato l’amore

Era stato Chi a lanciare il gossip sul loro avvicinamento, e poi è arrivata anche la conferma sui social. Jane e Gianmarco si sono ritrovati e appaiono più felici che mai. La Alexander ha finalmente superato la batosta seguita alla rottura con Elia Fongaro, nonostante sia stata proprio lei a lasciarlo. Motivo? Il modello non la rendeva più felice.