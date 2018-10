Jamie Dornan di nuovo papà: la moglie Amelia Warner è incinta del terzo figlio

La moglie di Jamie Dornan è incinta del terzo figlio

Si allarga la famiglia di Jamie Dornan. L’attore diventato popolare grazie alla saga di 50 sfumature di grigio sta per avere il terzo figlio. La moglie Amelia Warner, attrice e musicista inglese, è incinta di nuovo. La coppia ha già due figlie: Dulcie, di 5 anni, e Elva, di 2. Ad annunciare la nuova gravidanza è stata una fonte vicina all’alter ego di Christian Grey. A pubblicare la notizia il magazine Belfast Live: “Jamie ed Amelia stanno per diventare di nuovo genitori”. Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito: del resto hanno sempre vissuto la loro vita lontano dai riflettori. Per le precedenti gravidanze la Warner non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni ufficiali. Sarà così anche per il terzo bambino in arrivo?

La storia d’amore tra Jamie Dornan e Amelia Warner

Jamie Dornan e Amelia Warner si sono conosciuti nel 2012 grazie ad amici in comune. L’anno dopo si sono sposati e hanno avuto la piccola Dulcie. Per Amelia si è trattato del secondo matrimonio: nel 2001 ha sposato il collega Colin Farrell, dal quale ha divorziato quattro mesi dopo la cerimonia nuziale. Con Jamie la storia si è rivelata subito diversa, tanto che per amore Amelia ha messo da parte le aspirazioni professionali e si è dedicata alla famiglia.

Jamie Dornan: “Adoro fare il padre, è il ruolo più bello”

Jamie Dornan non ama parlare della sua vita privata ma qualche settimana fa si è sbottonato sulla paternità. “È il ruolo più bello, quello che preferisco. Adoro fare il possibile per mia moglie e le mie bambine”, ha assicurato l’uomo in una recente intervista. Nei prossimi mesi Dornan comincerà a girare un nuovo film, il thriller fanta-scientifico Synchronic.