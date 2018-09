50 sfumature di grigio attori: cosa fanno oggi Dakota Johnson e Jamie Dornan

50 sfumature di grigio film, Ana e Christian Grey: che fine hanno fatto gli attori Dakota Johnson e Jamie Dornan

Era prevedibile: il film di 50 sfumature di grigio ha cambiato la vita dei suoi protagonisti, gli attori Dakota Johnson e Jamie Dornan. Dopo aver finito di girare le riprese della trilogia cinematografica circa due anni fa, gli alter ego di Ana Steele e Christian Grey hanno ottenuto popolarità a livello mondiale. Un particolare non da poco che ha permesso ad entrambi di intensificare il loro percorso lavorativo, pieno di nuovi stimoli e ingaggi. Tra Dakota e Jamie a far chiacchierare di più negli ultimi anni è stata sicuramente la Johnson.

Dakota Johnson tra il gossip su Chris Martin e Hollywod

Il gossip ha aiutato ancora di più l’ascesa della talentuosa figlia di Melanie Griffith: da qualche mese la 29enne è la nuova fidanzata di Chris Martin, il cantante dei Coldplay. Una relazione vissuta in maniera riservata ma che fa inevitabilmente notizia. Dopo un anno di frequentazione, Dakota ha ammesso pubblicamente la storia con il musicista. “Sono molto felice”, si è limitata a dire. Non solo amore: dopo la pellicola a luci rosse, Dakota ha avuto tante e diverse opportunità al cinema, tanto che oggi è une delle giovani più richieste a Hollywood. Tra i suoi ultimi film: Suspiria e 7 sconosciuti a El Royale. Non è mancata la moda: Dakota è diventata prima testimonial di Gucci e poi di Intimissimi.

Jamie Dornan fedele alla moglie e alle figlie

Nonostante il successo di 50 sfumature, Jamie Dornan e la moglie Amelia Warner si sono tenuti lontani dal gossip. La coppia è più che mai unita e felice insieme alle due bambine Dulcie ed Elva. Sereno nella vita privata, Jamie non ha trascurato il lavoro. Dopo una pausa per scrollarsi di dosso il personaggio di Christian Grey, ha lavorato ad altri film. È nel cast di My Dinner With Hervé, A private war e Robin Hood.