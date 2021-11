James Van Der Beek di nuovo papà: gravidanza segreta dopo i due aborti

James Van Der Beek, noto per aver interpretato il personaggio principale in Dawson’s Creek, diventa padre per la sesta volta. Dopo i drammi vissuti con la moglie Kimberly, a causa dei due aborti spontanei, l’attore accoglie il suo sesto figlio, a cui hanno dato il nome Jeremiah. Con grande felicità, è lui stesso a rivelarlo attraverso il suo ufficiale account di Instagram. L’ex interprete di Dawson Leery ha scelto di mantenere il silenzio sulla gravidanza, dopo quanto accaduto in precedenza.

Il dolore provato per via dei due aborti spontanei ha portato la coppia a prendere questa decisione. Nel suo annuncio, James Van Der Beek ammette che, quando ha saputo che sua moglie era incinta, era terrorizzato. Hanno trovato un dottore in Texas che ha fatto loro sapere che i due aborti erano stati causati da “una debolezza cervicale”. “Kimberly ha partorito naturalmente nel ranch… ed eccoci qui”, scrive in queste ultime ore l’attore.

Entra nel dettaglio facendo sapere che, per evitare un altro aborto, “è stato eseguito un semplice cerchiaggio chirurgico”. Prosegue, rivelando che i libri di medicina consigliano di prendere in considerazione questa opzione “solo dopo tre sconfitte”. Invece, il loro medico è certo che debba essere considerata già dopo una.

“Quelli che abbiamo perso ognuno di noi ci hanno regalato diversi pezzi del puzzle… lasciandoci molto più grati per la master class in corso che possiamo goderci con questo dolce e saggio piccolo”

Infine, l’ex star di Dawson’s Creek ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno rispettato il loro desiderio di privacy. “La vita è bella”, conclude l’attore statunitense. James Van Der Beek e sua moglie Kimberly sono già genitori di Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn.

Una tragica notte quella vissuta dalla coppia quando hanno perso un altro figlio nell’estate dello scorso anno. L’attore aveva scelto di rendere partecipi i propri fan di quanto accaduto, confessando tutto il dolore provato per la perdita. Sperava che ci fosse una via d’uscita e finalmente ora può ufficialmente tornare la serenità nella famiglia Van Der Beek.

Ovviamente, non possono dimenticare quanto accaduto nelle due precedenti gravidanze. Non scorderanno di certo i due bambini che purtroppo hanno perso. Ma, più uniti che mai, possono guardare verso il futuro con il sorriso e con il sesto figlio che ora tengono tra le loro braccia.

Solo poco dopo il secondo aborto, James Van Der Beek si lasciava andare a un triste sfogo per la morte della madre Melinda.