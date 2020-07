James Van Der Beek, morta mamma: duro sfogo attore Dawson’s Creek

Risale a poche ore fa il messaggio di James Van Der Beek per la mamma morta. L’attore, noto a tutti per il suo ruolo di Dawson nella famosissima serie televisiva Dawson’s Creek, si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram in cui ha comunicato ai follower il difficile periodo che sta attraversando. Un lutto atroce che va ad aggiungersi a un altro addio recente: ricordiamo infatti che la moglie dell’attore ha avuto un aborto spontaneo e che anche il loro sesto figlio è morto. Non è affatto un bel periodo dunque per la star di Hollywood che ha confessato di sapere già che sarebbe successo e che si è detto felice perché così la madre non soffrirà più.

James Van Der Beek, è morta la madre Melinda: l’annuncio dell’attore su Instagram

Il lungo messaggio di James Van Der Beek si concentra soprattuto su ciò che la madre è stata per lui: il maggior punto di riferimento, colei che ha creduto nelle sue potenzialità basandosi solo sulla propria intuizione, la persona che l’ha accompagnato alle sue prime audizioni e che gli è stata accanto nei momenti belli e brutti della vita. Una mamma d’oro insomma che è riuscita anche a far breccia nel cuore degli allievi – era un’insegnante di educazione fisica “con un gran cuore”, precisa l’attore – e nei nipoti; per questi era una donna magica che portava sempre felicità e che non ha mai perso il sorriso. Si chiamava Melinda, e James sente forte il dolore di non poterla più riabbracciare.

Morta Melinda Van Der Beek, il figlio sotto shock: è successo una settimana fa

L’attore ha spiegato che sua madre è morta una settimana fa: aveva 70 anni e soffriva di una malattia che l’ha fatta molto soffrire. “Sono ancora sotto shock – queste le parole di James Van Der Beek su Instagram –. Sono grato che non soffra più, sono triste, arrabbiato, sollevato… Tutto in una volta e in momenti diversi. Nessuno potrà mai esser pronto per la morte della mamma, anche se questa dovesse essere annunciata anni e anni prima: la madre e i genitori in generale sono un pezzo di cuore che resta spento per sempre e che si può riaccendere solo con i ricordi. Ci dispiace molto per un lutto così doloroso, tra l’altro dopo la perdita del sesto figlio, ma siamo sicuri che Melinda Van Der Beek saprà far sentire la sua presenza in un modo o nell’altro alla famiglia e a chi l’ha amata.