James Van Der Beek e la moglie perdono un altro figlio: “Notte straziante”

Una nuova e tragica perdita per James Van Der Beek, volto principale di Dawson’s Creek. L’attore confessa, sul suo profilo ufficiale di Instagram, di aver perso un altro figlio in questi giorni. Il tutto è accaduto lo scorso fine settimana, quando la moglie Kimberly è stata trasportata in ospedale. Una notte straziante per la coppia, che avrebbe voluto accogliere un altro figlio. Un senso di impotenza quello che James si è ritrovato a provare, ancora una volta. Si tratta, infatti, del quinto aborto spontaneo per Kimberly. Già lo scorso mese di novembre, l’ex interprete di Dawson aveva rivelato al mondo di aver perso il suo sesto figlio. Ed ecco che, qualche ora fa, a distanza solo di alcuni mesi, il noto attore si ritrova nuovamente a rivelare una triste perdita. Il suo messaggio su Instagram è davvero straziante e non ha potuto non colpire tutti i suoi fan, che hanno subito commentato il post con parole di affetto.

James Van Der Beek di Dawson’s Creek ha perso un altro figlio: una notte tragica per l’attore e sua moglie Kimberly

“Un’altra notte straziante di trasfusioni di sangue”, dichiara James Van Der Beek. Sebbene sia grato ai medici che si sono presi cura della moglie, l’attore ammette oggi di aver provato un senso di impotenza molto forte, in quanto poteva fare poco o nulla per aiutare la donna che ama. Ora l’interprete di Dawson Leery è certo che debbano prendersi più cura l’uno dell’altra. “C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. E non ci sono parole per alleviare quel dolore”, continua James nel suo lungo messaggio su Instagram. L’attore spera che ci sia una via d’uscita a tutto questo dolore che stanno provando. Purtroppo è consapevole del fatto che non ci siano parole per alleviare questo momento così doloroso. A tutte le famiglie che stanno attraversando questo percorso difficile, James ci tiene a dire che non sono sole.

James Van Der Beek e la moglie Kimberly hanno già cinque figli: i fan mostrano la loro vicinanza

Un momento davvero difficile per James di Dawson’s Creek e sua moglie Kimberly, che hanno già cinque figli. Questa volta avevano scelto di tenere la notizia della gravidanza per loro. Erano entusiasti di poter accogliere un altro bambino nella loro famiglia. Dopo l’aborto spontaneo dello scorso novembre, è successo di nuovo. Sposati dall’1 agosto 2010, James e Kimberly riusciranno a ritrovare la pace dopo questa tragica perdita grazia ai loro cinque figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn. Sono diversi i commenti di affetto e vicinanza che i fan del noto attore stanno condividendo, con lo scopo di dare a questa famiglia la forza di continuare a guardare la vita con positività nonostante quanto accaduto.