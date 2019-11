James Van Der Beek: la moglie ha perso il sesto figlio

James Van Der Beek doloroso annuncio: la moglie ha avuto un aborto e ha rischiato di perdere la vita

Un doloroso annuncio quello che oggi James Van Der Beek fa sul suo profilo Instagram. Il noto attore e protagonista della nota serie tv Dawson’s Creek rivela qualche ora fa di aver perso suo figlio. Solo lo scorso 8 ottobre, l’interprete rivelava insieme alla moglie l’arrivo del loro sesto figlio. Dopo aver affrontato già in passato alcuni aborti, ora si ritrovano a rivivere momenti dolorosi. Il bambino sarebbe dovuto nascere ad aprile, ma qualcosa sarebbe andato sorto durante questa gravidanza. James confessa sui social che, al momento, sono distrutti e sotto shock. La coppia non si è ritrovata solo ad affrontare la grande perdita del bambino, ma anche un momento abbastanza pericoloso. Infatti, la moglie di Van Der Beek ha rischiato di perdere la vita. Senza spiegare nel dettaglio quanto accaduto in queste ore, l’attore ci ha tenuto a precisare che questo aborto ha davvero messo in pericolo la vita di Kimberly.

“Distrutti. Devastati. Sotto shock. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima che pensavamo stessimo dando il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile ha preso una scorciatoia per ciò che sta al di là di questa vita”, così inizia il suo doloroso post su Instagram l’ex protagonista di Dawson’s Creek. L’attore afferma che insieme alla moglie ha già affrontato questo problema in passato ma precisa “mai così tardi nella gravidanza”. Non solo, James precisa anche: “Mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile per Kimberly e il suo benessere”. Il noto attore è comunque grato del fatto che ora sua moglia sia in grado di rimettersi in salute.

Duro e triste momento per James Van Der Beek. Il noto attore ammette che non ci sono parole per tutto questo e ora per lui è sufficiente che, in un momento come questo, Kimberly sia ancora in vita. Detto ciò, ci tiene anche a ringraziare tutti coloro che sono stati loro vicini in questa dolorosa situazione. Ricordiamo che la moglie di James era già al quinto mese di gravidanza. Dunque, per loro lo shock deve essere stato ancora più forte!