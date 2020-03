Jacopo Ottonello dopo Amici, le prime parole e gli amici: scrive Andreas

Amici 19, Jacopo Ottonello parla dopo l’eliminazione: “Bella puntata, carico”

Jacopo Ottonello è stato eliminato da Amici 19 dopo una sfida con Giulia Molino e Maria De Filippi si è commossa: è una delle poche volte in cui vediamo la conduttrice non riuscire a trattenere le lacrime, e immaginiamo che lo abbia fatto perché Jacopo è sempre stato un ragazzo educato e gentile che col sorriso ha affrontato anche le polemiche più aspre e difficili. Subito dopo la puntata il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni a Witty Tv sostenendo che “è stata una bella puntata. Mi son sentito veramente carico sul palco, presente. Spero che fuori si sia sentita questa cosa”. Effettivamente sì: Jacopo è stato davvero bravo sul palco, e in alcuni pezzi come Cuore di mare ha dato davvero il massimo. “Sono contento – ha poi aggiunto – perché oltre all’artista è rimasta anche la persona. Ho sempre detto che uscito di qua sarei stato sempre me stesso: la persona che ha voglia di far sentire la propria musica”.

Jacopo dopo Amici, le parole per gli altri concorrenti

Jacopo ha anche parlato dei suoi amici, con i quali ha instaurato un ottimo rapporto. Ottonello ha spiegato che “è stato un piacere avere a che fare con le persone come loro” e ha lasciato un messaggio per ognuno: a Javier Rojas ha consigliato di “continuare a ballare” senza fare nient’altro, a Nicolai Gorodiskii ha detto che “è un fenomeno”, a Gaia Gozzi che “si merita tutto quello che sta facendo”, a Nyv Paternagel “di continuare a fare quello che è Nyv” e a Giulia Molino che “non deve chiedergli scusa” per averlo eliminato. Piccoli pensieri tra le lacrime che faranno senza dubbio piacere ai suoi amici di casetta. E che non possiamo che apprezzare tutti come pubblico.

News Amici, le parole di Andreas Muller: “Ragazzo esemplare”

Tanti sono i messaggi inviati a Jacopo dopo la sua eliminazione; tra questi vogliamo segnalarvi quello di Andreas Muller perché a nostro avviso ha sottolineato la qualità migliore del cantante: “Dal primo giorno. Sempre sostenuto. Un ragazzo esemplare. Come piacciono a me. In bocca al lupo per tutto, Jacopo!”. In bocca al lupo anche da parte nostra! Amici è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo!