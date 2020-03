Jacopo eliminato ad Amici, voce rotta e lacrime per Maria: “Sei per bene”

Serale Amici, l’eliminato della quarta puntata di venerdì 20 marzo 2020: chi è uscito

Stasera è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 19 e Jacopo è stato eliminato. Stasera sono stati eletti anche i semifinalisti di questa edizione, che si avvia ormai alla conclusione. La finale di Amici 19 andrà in onda venerdì 3 aprile, per cui tra due settimane scopriremo il nome del vincitore. Un’edizione che è stata segnata da un clima surreale in studio, vista l’assenza del pubblico, uno show diverso anche per i concorrenti, che però sono comunque contenti di questa esperienza. In semifinale non ci sarà Jacopo, eliminato nella quarta puntata del Serale. Il cantante è arrivato all’ultimo scontro con Giulia, dopo aver perso la possibilità di prendere la maglia nei quattro gironi a disposizione.

Jacopo Ottonello eliminato ad Amici 19: Maria lo saluta in lacrime

La sfida tra Giulia e Jacopo è stata molto bella, entrambi sono stati bravissimi. Hanno cantato tre brani a testa, poi c’è stato il verdetto. Hanno votato tutti: giudici, professori e Var. “Mi dispiace non abbracciarti”, ha detto Maria dopo il verdetto della sfida. Jacopo ha detto non fa niente, per lui tutti in piedi e baci a distanza. Anche Maria si è commossa e le lacrime erano evidenti sui suoi occhi, probabilmente anche per la circostanza di non poter abbracciare e consolare l’eliminato di Amici, ma anche perché si trattava di Jacopo. Con la voce rotta poi Maria ha detto: “Sei per bene Jacopo, tanto, cosa rara. Tu lo sei. Ti auguro il meglio, davvero”. Il cantante ha risposto così: “Speriamo di rivederci, con te e con i professori perché mi hanno aiutato tanto”.

Semifinalisti Amici 19, chi sono i cinque che rivedremo nella quinta puntata del Serale

La puntata è stata strutturata in quattro gironi e in ognuno di questi i concorrenti hanno potuto prendere la maglia per accedere alla semifinale di venerdì prossimo. Cinque posti a disposizione: quattro sono stati assegnati con i gironi, l’ultimo se lo sono giocato all’ultimo scontro con rischio eliminazione. Nyv è stata la prima a prendere la maglia della semifinale, superando Gaia in classifica. La seconda felpa se la sono giocata Nicolai e Javier, che si sono classificati al primo posto a pari merito. Alla fine a spuntarla è stato Javier. Nicolai ha preso la felpa nel girone successivo, mentre l’ultima maglia è stata presa da Gaia, lasciando Giulia e Jacopo in sfida finale.