Ivana Spagna sogna di tornare a Sanremo: “Ho un brano, non si sa mai”

Sanremo 2020, Ivana Spagna sogna di tornare al Festival con una bella canzone: le parole

Ivana Spagna è stata una delle protagoniste dell’estate musicale 2019 con Cartagena, singolo in duetto con il colombiano Jay Santos, interprete del successo internazionale Caliente. La cantante, con milioni di dischi venduti nel mondo e un grande repertorio che spazia dalla dance alla melodia italiana, il prossimo ottobre pubblicherà un nuovo album di inediti intitolato “1954” e sogna di partecipare al Festival di Sanremo. La cantautrice non calca il palco dell’Ariston dal 2008, quando interpretò con Loredana Berté la canzone Musica e parole nella serata dei duetti. L’ultima partecipazione ufficiale risale invece al 2006 con il brano Non non possiamo cambiare. Insignita del Premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) alla carriera durante l’edizione 2019 del Minturno Musica Estate, Spagna dopo 13 anni avrebbe piacere di poter tornare a Sanremo. In vista di questa possibilità ha anche un brano da parte che magari proporrà.

Ivana Spagna al Festival di Sanremo? La cantante ha un brano da parte: “Sarei la persona più felice del mondo”

“Mi farebbe piacere andarci con una bella canzone. Dovessi essere invitata sarei la persona più felice del mondo. Ho già alcuni brani che mi sembrano belli, oltre a quelli dell’album ce n’è uno che ho tenuto di scorta, non si sa mai (sorride, ndr)”, rivela la cantante di Gente come noi e Il Cerchio della Vita al magazine di casa Rai. Per un cantante italiano Sanremo rappresenta il palco più importante di tutti, e questo vale anche per Ivana Spagna che manca al Festival da tanto tempo. Dalle sue parole si evince il forte desiderio di poterci tornare: “Quando partecipi a Sanremo una volta ti segna così tanto che hai voglia di tornarci ancora. Anche quando ti punisce, Sanremo ti resta dentro al cuore”.

Ivana Spagna racconta il suo nuovo album 1954: “Ho fatto pace con la mia età”

Se Ivana Spagna parteciperà al Sanremo di Amadeus ovviamente ancora non si può sapere, ma tra poco uscirà con l’atteso nuovo album. Un lavoro che prende il titolo dal suo anno di nascita, il 1954: “Ho scelto questo titolo perché ho fatto pace con la mia età. Mi sono detta: senti Ivana, ma quanti bambini avrebbero voluto invecchiare così tanto? Ritieni questo come un altro grande regalo e tienilo alto come una bandiera, goditi ogni giorno che ti viene regalato. E allora quel ‘1954’ mi dà gioia e spero di poterlo dire anche l’anno prossimo e l’anno dopo ancora”. Il disco mostrerà una Spagna inedita. Ci saranno infatti “brani che forse da me non ci si aspetta”, rivela. E poi racconta: “Di solito scrivevo le mie canzoni, questa volta mi sono abbandonata anche alla scelta, ne ho scritte alcune e altre le ho scelte cogliendo l’emozione di altre persone. In “1954” c’è un brano rap, che fatto da me cambia sapore. Quando l’ho sentito sono impazzita. L’album non ha una regola se non quella di colpire il cuore”.