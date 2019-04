Ivana Spagna a La Vita in Diretta: “Ho sognato la bambina che è mancata ascoltando la mia canzone”

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 11 aprile) si torna a parlare di paranormale. Nel talk show pomeridiano di Raiuno viene raccontata la storia di Gisella, una medium che riesce a comunicare con l’aldilà, e in studio è presente anche Ivana Spagna. Come annuncia subito il conduttore Tiberio Timperi, non è stata invitata per parlare di musica, ma per testimoniare quello che ha anche scritto in un suo libro. La cantante, infatti, afferma di vedere presenze e di fare spesso dei sogni premonitori in cui incontra i suoi familiari deceduti. Ma non solo, in studio racconta una storia molto toccante e allo stesso tempo sconvolgente che riguarda una bambina morta mentre ascoltava una sua canzone.

Ivana Spagna: il racconto a La Vita in Diretta del sogno con la bambina

Durante l’intervista con Tiberio Timperi, Ivana Spagna racconta che in una particolare occasione ha sognato la nonna con una bimba: “Era il 19 agosto, vedo mia nonna con vicina una bimba bellissima: con la carnagione chiara, capelli scuri, fiocco bianco in testa e occhi azzurri (…) e io vedo che ha una gobbetta sul naso”. La cantante rivela che il giorno dopo aveva un concerto. Prima del live le forze dell’ordine le comunicano che una famiglia vorrebbe incontrarla. La cantante accetta e così conosce una donna che le confida di aver perso una figlia mentre ascoltava il suo brano Come il cielo. A questo punto Ivana fa dei collegamenti e descrive alla donna la bimba che ha sognato, la mamma tira fuori una foto e lei la riconosce: “Era il giorno del suo compleanno!”.

La Vita in Diretta: il rapporto della cantante Ivana Spagna con l’aldilà

Non è la prima volta che l’interprete di Gente come noi parla di sogni speciali, l’aveva già fatto anche a Pomeriggio 5. In studio su Raiuno vorrebbe avere più tempo per spiegare le cose che gli succedono e ci tiene a precisare che non non si sente una medium, così come il fatto che non si trova a La Vita in Diretta per pubblicizzare il libro da lei scritto (infatti non dice mai nemmeno il titolo). Spagna cerca di spiegare al presentatore che la sta intervistando quello che prova e che le succede: “Nei sogni riesco a comunicare con i miei cari e mi è capitato di vedere delle presenze”. Il tempo stringe, e così dichiara: “A volte i sogni sono viaggi astrali”.