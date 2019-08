Amadeus e Giovanna al lavoro insieme per Sanremo 2020: il desiderio

Amadeus e Giovanna Civitillo dopo le nozze preparano insieme il Festival di Sanremo 2020: il desiderio del conduttore

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio, ma questa non è una novità. La coppia è riuscita a giurarsi amore eterno in chiesa dopo ben dieci anni dalla cerimonia civile. Ora però, di ritorno dal viaggio di nozze, il conduttore si sta dedicando al Festival di Sanremo, sarà lui infatti a ricoprire il ruolo sia di presentatore che di Direttore artistico e sta pensando agli ospiti e a tutti i dettagli per l’edizione del prossimo anno al fianco della consorte Giovanna. Intervistato dal settimanale Oggi, in edicola giovedì 29 agosto, Amadeus racconta i suoi desideri sugli ospiti e sogna di riportare sul palco dell’Ariston una grande star.

Amadeus al lavoro per Sanremo 2020: maggiori dettagli

Tornati da Mauritius dove ha vissuto la luna di miele, Amadeus assicura: “Preparo Sanremo con mia moglie: sarà ricco di emozioni“. E poi continua, svelando alcuni suoi progetti in un’intervista al settimanale Oggi: “Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene. Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le nostre scelte“. Le confessioni di Amadeus non si fermano qui, il conduttore poi spiega che vorrebbe avere un’ospite d’eccezione per il suo Festival, parliamo di Madonna. “Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo. Monica Bellucci valletta? Magari!“, spiega ancora.

Amadeus e la fiducia per Giovanna: perché vuole lavorare con lei per Sanremo

Una scelta davvero bella quella di includere Giovanna nei suoi progetti per il Festival. Lavorare su un evento come Sanremo non dovrà essere facile per Amadeus ma la vicinanza della moglie lo aiuterà: “Di lei mi fido ciecamente. La coinvolgo in ogni scelta e tutte le volte che le ho dato retta, non mi sono mai pentito“.