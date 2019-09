Ivana Mrazova: ecco che pensa di lei Gianmarco, il fratello di Luca Onestini

Luca Onestini ed Ivana Mrazova stanno insieme. Ecco cosa pensa Gianmarco

Luca Onestini ed Ivana Mrazova formano una coppia a dir poco meravigliosa. La loro storia d’amore ha incantato davvero tutti, proprio perché il modo in cui è iniziata ha fatto intendere quanto siano speciali questi due ragazzi. Per chi non lo sapesse, però, è bene fare un piccolo ripassino. Luca Onestini ed Ivana Mrazova hanno partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017, l’edizione famosissima con Cristiano Maglioglio. I due piano piano si sono avvicinati ed hanno stretto un ottimo rapporto d’amicizia. Poi durante il reality, Luca dovette attraversare un periodo a dir poco difficile a causa di Soleil Stasi, la ragazza con cui era legato quando è entrato nella Casa. Sotto le telecamere curiose del GF Vip, Luca quindi tornò single. Con Ivana il rapporto si fece sempre più stretto, i due sembravano molto affiatati, qualcuno insinuava che fosse nato un sentimento ma loro, due ragazzi così riservati, non vollero far capire nulla. La loro storia d’amore, infatti, iniziò proprio quando le luci della Casa di Cinecittà si spensero. Si, proprio poco dopo.

Ivana Mrazova, Gianmarco Onestini: “È proprio una brava persona”

Il loro è, senza dubbio, un grande amore che ormai dura da quasi 3 anni. Luca ed Ivana non sono amanti del gossip, tant’è che di recente entrambi sono apparsi molto infastiditi per delle voci che qualcuno aveva messo in giro sul loro conto. Dato che la Mrazova è momentaneamente in Repubblica Ceca, con la sua famiglia, i malpensanti avevano insinuato che fosse in crisi con il suo fidanzato, cosa assolutamente non vera. La loro storia d’amore va avanti a gonfie vele ed Ivana è pure amatissima dalla famiglia di Luca. A dimostrazione di ciò ci sono le parole, pronunciate ieri sera, da Gianmarco Onestini. Il fratello dell’ex tronista, infatti, si trova nella casa del Gran Hermano Vip e ad una concorrente ha raccontato proprio la storia di Luca ed Ivana. Sulla sua adorata cognata il giovane ha detto: “È una ragazza bella, bella, bella e buona. Ha anche un bellissimo carattere, è proprio una brava persona”.

Ivana Mrazova commenta le parole del fratello di Luca: “Cognatino mio”

Ivana Mrazova, che presto tornerà in Italia per ricongiungersi con il suo amore, ha apprezzato tantissimo le parole di Gianmarco e le ha postate nelle sue stories su Instagram dove, con un cuore rosso, ha commentato: “Cognatino mio”.