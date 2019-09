Ivana Mrazova felice dopo l’operazione: “Tutto sta andando bene”

Post-intervento di Ivana Mrazova: come procede davvero? La prima Instagram story della ragazza dopo l’operazione

Ivana Mrazova ha parlato ai suoi fan attraverso delle Instagram stories dopo diversi giorni: aveva scritto solo dei messaggi e ora abbiamo potuto finalmente sentire la sua voce. Ha immediatamente precisato che sta bene, senza scendere troppo nei dettagli dell’operazione chirurgica. Da un momento all’altro, Ivana aveva confessato di aver scoperto degli esiti di alcuni esami non proprio positivi e tre giorni fa si è sottoposta a un intervento. Non ha mai voluto allarmare i suoi fan, ma comunque in tanti le hanno scritto chiedendo cosa ha avuto e se si sta riprendendo. Per questo adesso la modella ceca ha deciso di raccontare tutto.

Ivana Mrazova salute: ecco cos’ha detto ai fan

Su Instagram Ivana Mrazova ha voluto dare degli aggiornamenti importanti sul suo stato di salute: “Buongiorno, ragazzi! Ci sentiamo dopo tre giorni. Vi volevo dire che tutto sta andando bene. Adesso faccio una doccia perché non ne posso più di stare così. Fuori piove, fa un freddo incredibile. Vi mando un bacio, buona giornata”. Ivana è in fase di guarigione mentre il suo fidanzato Luca Onestini ritorna in Tv. Il ragazzo ha fatto sempre sentire la sua vicinanza a Ivana e molto presto potranno di nuovo abbracciarsi.

Ultime notizie Ivana Mrazova: felice anche grazie alla sua nipotina

Sì, Ivana si sta riprendendo velocemente e ha deciso subito di far visita alla sua stupenda nipotina: “Sono andata a visitare la piccola principessa”. Presto ritornerà in Italia, dove racconterà meglio quello che è successo e potremmo rivederla – perché no? – in qualche trasmissione assieme a Luca. Anche il giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith ha cercato sempre di non far allarmare i suoi fan, ma negli ultimi giorni è stata diffusa la voce del suo decesso… lei ha smentito ovviamente tutto e ha spiegato che il 24 settembre dovrà fare un esame importante.