Carolyn Smith, ora parla lei: “24 settembre saprò se è scomparso tutto”

🇮🇹 Buongiorno. Un messaggio semplice. SONO VIVA!!! Non sono in fin di vita! 🤟 Sto bene e sto andando avanti con le mie cure. NON ho mai smesso di lavorare. NON ho mai smesso di essere positiva. NON ho mai smesso di essere ironica. NON ho mai smesso di vivere la mia bellissima vita. 👏🏻 #STICAZZI #fakenews! Come detto ieri le notizie ufficiali le do io sui miei social e tramite @dariosardone. Non ascoltate o leggete notizie da fonti non ufficiali. Buona giornata a tutti. ❤️ #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai