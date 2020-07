Ivana Mrazova compleanno: gesto Luca e Gimbo, avvertimento mamma

View this post on Instagram

???? ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ???? Turning 28 today olééé ???????????????? Just wanted to say, that I’m feeling really happy and lucky❣️ Enjoying and living every moment of my life, surrounded by people I Love ❤️ And I want to Thank Each & Every One of You for all the birthday wishes ???? And especially for All the affection you giving me Every day ❤️❤️❤️❤️ #birthdaygirl ——————————————————————— Oggi compio 28 anni olééé ???????????????? Volevo solo dire, che mi sento davvero felice e fortunata ❣️ Godendomi ogni momento della mia vita, circondata da persone che Amo ❤️ Volevo ringraziare ogni uno di Voi per Tutti gli auguri che mi state facendo ???? E soprattutto per Tutto l'affetto che mi date ogni giorno ❤️❤️❤️❤️ Grazie Ivana #happybirthdaytome