Luca e Ivana, spunta video dal passato: “Avevo deciso di tenerlo per me”

Ivana Mrazova e Luca Onestini felici insieme: la storia d’amore continua

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme e vivono felici, per quanto questo clima d’incertezza possa essere ritenuto tale, la loro storia d’amore. Ricordiamo che i due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e che nonostante qualche problema di coppia non hanno mai fatto parlare di sé per una vera e propria crisi. Oggi Luca ha voluto condividere con i suoi fan un ricordo: ha mostrato infatti un filmato in cui si vede la sorpresa fatta alla sua Ivana per i due anni di storia. “Due anni insieme – così ha esordito su Instagram –, questo è il video della sorpresa del nostro secondo anniversario… Avevo deciso di tenerlo per me”.

Luca e Ivana, il video dal passato: perché Onestini lo ha voluto pubblicare

Luca ha deciso di condividere con tutti il filmato – si tratta di sei minuti davvero divertenti che vi consigliamo di recuperare – per regalare un po’ di sorrisi ai suoi follower: “Ma visto il periodo – ha infatti spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne –, ho deciso di condividerlo anche con voi. Nei periodi difficili bisogna aggrapparsi alle cose belle, ricordi compresi”. In effetti il ricordo è davvero bello, soprattutto se pensate il momento che Luca e Ivana stavano festeggiando: ben due anni d’amore. Una storia su cui non tutti avrebbero scommesso.

Ivana e Luca innamoratissimi: un momento indimenticabile

“Questo – ha così continuato Luca – è uno di quei momenti dal quale non mi stancherò mai di stare attaccato con le unghie e con i denti… I Love You! We are stronger than you #covid19“. Ivana ha ovviamente invitato tutti dal suo profilo a guardare il filmato di Luca, probabilmente emozionata anche lei al sol rivivere quel giorno meraviglioso.