Onestini è una furia con Adara: la chiamata, scoperta dopo tradimento

Adara Molinero e Gianmarco Onestini, la storia è finita: cos’è successo ai due ex innamorati

Adara Molinero e Gianmarco Onestini si sono lasciati pochi giorni fa, e il motivo di tutto sarebbe il presunto tradimento di lei che però ha smentito rilasciando un’intervista alla rivista spagnola Lecturas; il titolo Gianmarco es malo, ha mentido a todos è trasparente, si capisce bene il contenuto anche senza leggerla completamente, ed è proprio per questo motivo che Onestini junior, qualche giorno fa davvero turbato da quanto aveva scoperto su Adara, si è lasciato andare a uno sfogo durissimo nei suoi confronti.

Gianmarco denuncia le menzogne di Adara: “Fare soldi”, Onestini junior è furioso per la chiamata a Lecturas

“Quando sono venuti fuori tutti i suoi inganni – queste le parole dell’ex gieffino su Instagram pochissime ore fa –quello che io ho fatto è stato raccontarvelo e rendervene partecipi con dolore. Lei – ha poi aggiunto passando subito ad Adara – a differenza mia l’unica cosa che ha fatto… la sua unica preoccupazione… è stata chiamare una rivista e vendere una esclusiva. Venderla per fare soldi”. Sono parole dure quelle di Gianmarco che ormai ha deciso di mettere un punto a questa storia e guardare avanti: tanti sono stati i dubbi che in passato lo avevano anche allontanato dalla Molinero ma questa volta la sua decisione sembra essere definitiva. Come potrebbe non esserlo, del resto.

La versione di Gianmarco contro quella di Adara: le ultime news sulla coppia

“Un giorno – ha sottolineato Onestini – dice una cosa e il giorno dopo dice completamente il contrario. Questa intervista è piena di cattiveria e di bugie. Denota semplicemente che persona sei! Una persona che una volta che è stata beccata l’unica cosa che sa fare è insultare, offendere e inventarsi tutto”. Aspettiamo le prossime risposte della Molinero che sicuramente dopo queste parole avrà altro da dire. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.