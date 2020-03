Gianmarco Onestini e Adara si sono lasciati, lui a pezzi scopre tradimento

Adara Molinero e Gianmarco Onestini si sono lasciati: lei accusata di tradimento

Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati, e no, non sono in buoni rapporti: a farlo capire è stato proprio lui che in una storia Instagram ha raccontato di essere stato tradito da lei. A quanto pare il tradimento non è stato consumato, visto che Gianmarco è stato molto generico parlando di flirt, ma crediamo si tratti comunque di una mancanza di rispetto che può essere classificata come tale. Almeno da parte di lui che ci è parso distrutto su Instagram. Prima di leggere il messaggio vi ricordiamo che Gianmarco e Adara si sono conosciuti al Gran Hermano 7 e che per lui Adara decise di lasciarsi alle spalle la storia con Hugo Sierra, adesso a Supervivientes in coppia con Ivana Icardi che – come senz’altro ricorderete – aveva provato dei sentimenti proprio per Onestini junior.

Gianmarco distrutto da Adara, il messaggio ai fan e la tristezza nel cuore: cos’è successo

“Voglio dirvi – queste alcune delle parole che Gianmarco ha detto ai fan su Instagram – che me ne vado perché ho scoperto dei messaggi di Adara che flirtava con altri ragazzi, in particolare con un ragazzo con cui si stava organizzando per vedersi. Ho rinunciato a molto – ha poi aggiunto quasi in lacrime – per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno di un po’ di tempo…”. Per Gianmarco è stato senz’altro un duro colpo, visto che si è sempre mostrato innamorato di Adara e considerando che per lei ha dovuto superare molti dubbi e incertezze.

Adara e Gianmarco, cosa succederà adesso: Onestini da solo, Luca gli scrive

Adesso Onestini vuole semplicemente tornare a casa perché è da solo in Spagna ed è andato lì esclusivamente per lei e per nessun altro. Subito è arrivato il messaggio di vicinanza del fratello Luca che su Instagram gli ha scritto un tenerissimo “Siempre contigo. Mi vida”. Caro Gianmarco, piangi pure adesso ma preparati a ridere per sempre: i tradimenti non meritano le lacrime che di solito versiamo quando li scopriamo.