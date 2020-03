Ivana Icardi e Hugo, notte di passione: Covid-19 non ferma Supervivientes

Supervivientes, Hugo Sierra e Ivana Icardi: ancora notte di passione nel reality show iberico

Ancora scandalo a Supervivientes e i protagonisti sono sempre loro, Ivana Icardi, nemica numero uno di Wanda Nara e sorella del più noto Mauro Icardi, e Hugo Sierra, giocatore di basket professionista fino al 2007. Già qualche settimana fa i due avevano dato scandalo con una notte di passione che colse di sorpresa il pubblico; adesso è successa la stessa cosa e potete ben vederlo sul profilo Twitter di Supervivientes che ha pubblicato anche uno screenshot: Ivana e Hugo hanno passato di nuovo una notte insieme su Playa Desvalida, un’isola distaccata da quella principale dove finisce generalmente chi viene eliminato dal televoto. Al Grande Fratello di Barbara d’Urso Ivana si era invaghita di Gianmarco Onestini, che le aveva rifilato un due di picche, e ora sembra essere presissima di Hugo, anche lui cotto di lei.

Qué viento tiene que hacer en Honduras porque se mueven mucho las sábanas… 🙄 https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras5 pic.twitter.com/YojAhzFiz0 — Supervivientes (@Supervivientes) March 22, 2020

Ivana e Hugo, com’è nata la storia d’amore a Supervivientes

Ivana e Hugo si sono conosciuti a Supervivientes e nonostante la differenza d’età si sono piaciuti subito. Per chi non lo sapesse ancora, Hugo è l’ex di Adara Molinero, dalla quale ha avuto un figlio (ha anche una figlia di 13 anni che vive a Miami); adesso Adara sta proprio con Gianmarco che – come vi abbiam detto – ha avuto a che fare con Ivana al Grande Fratello: i due si sono conosciuti al Gran Hermano e pure in quel caso fecero molto parlare di sé. Insomma un intreccio piuttosto complicato di storie che sta facendo parlare da tempo tutta la Spagna anche in questo momento così difficile per il mondo: nonostante il Covid-19 infatti lo share del reality show è altissimo e al momento nessuno dei naufraghi sembra esserne preoccupato.

Supervivientes continua nonostante il Covid-19 tra scandali e polemiche

Supervivientes continua dunque ad andare in onda nonostante tutto: anche in Spagna la situazione sta diventando drammatica, con i morti che stanno diventando migliaia e i contagi che continuano a salire. Al momento non vi è alcuna intenzione di chiudere né anticipare la finale del reality che rappresenta uno svago per tutta la popolazione e una sorta di legame con la vita prima della diffusione del Coronavirus.