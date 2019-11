Gianmarco Onestini pazzo di Adara Molinero: per lei forti parole d’amore

Gianmarco Onestini pazzo d’amore per Adara Molinero

Eh già, Gianmarco Onestini sembra essersi davvero innamorato di Adara Molinero. I due si sono conosciuti sotto il tetto della Casa del Gran Hermano Vip 7, ma il loro particolare feeling è stato molto criticato e chiacchierato. Il fratello di Luca Onestini è finito nel mezzo delle polemiche proprio perché la coinquilina alla quale si è avvicinato è fidanzatissima ed ha anche un bambino. Dunque, la situazione si è presentata sin da subito bella complicata. Gianmarco, poi, è stato eliminato ed ha abbandonato il reality ma quando è arrivato in studio si è dovuto scontrare con il pubblico e con il presentatore. Fortunatamente, però, accanto a lui c’era Luca che lo ha sorretto e difeso a spada tratta.

“Ti sto pensando, ho davvero bisogno di te”, la grande dedica di Gianmarco

Nonostante le critiche e le numerose polemiche, Onestini junior non molla. Ieri sera, in Spagna, è andata in onda un’altra puntata del Gran Hermano Vip e Gianmarco ha regalato al pubblico un momento davvero emozionante. Il giovane, infatti, ha inviato un video messaggio alla bella Adara lasciandola senza parole. Il fratello di Luca ha così parlato alla sua amata: “Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima. Voglio che tu rimanga perché sei una persona sincera e reale. Tutto ciò che fai, lo fai con il cuore. Non voglio vederti triste perché a tutti noi piace vederti allegra e felice. Ti sto pensando, ho davvero bisogno di te, qui ho il tuo elastico al polso, ce l’ho sempre con me. Vorrei tanto vederti, è come quando hai un regalo e vuoi davvero vederlo ma devi aspettare, ecco io ti sto aspettando”.

Cosa farà Adara Molinero una volta uscita dal reality?

Ovviamente, l’ex modella spagnola si è commossa lo ha ringraziato e gli ha rivelato di sentire molto la sua mancanza. Insomma, chi lo avrebbe mai detto, sembra essere nato un grande amore! E adesso tutti si domandano come andranno le cose, una volta che Adara sarà uscita dalla Casa. Intraprenderà una nuova relazione con Gianmarco, oppure farà dietro front e tornerà con il suo fidanzato?