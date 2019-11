Luca e Gianmarco Onestini: sfogo dopo sfuriata e messaggio inaspettato per Adara

Gianmarco Onestini, il messaggio d’amore per il fratello dopo il Gran Hermano

La sfuriata di Luca Onestini al Gran Hermano a tutela del fratello Gianmarco, che abbiamo conosciuto tutti al Grande Fratello di Barbara d’Urso, continua ancora a far parlare di sé. E lo farà ancora nei prossimi giorni, visto che sull’argomento sono tornati entrambi i fratelli proprio poche ore fa su Instagram. Ha iniziato Gianmarco con una bellissima dedica in spagnolo: “Grazie – queste le parole di Onestini juniorsulla difesa del fratello dalle domande insistenti del conduttore Jordi Gonzalez – per avermi aiutato quando sono stato male e per avermi appoggiato per tutta questa esperienza. Mi manchi moltissimo, però ci vedremo presto. Insieme fino alla morte, Fratello!”.

Luca Onestini dopo la sfuriata: “Sono fiero dell’uomo che sei diventato, Fratellone”

A rispondergli è stato proprio Luca che ha riaperto l’argomendo ribadendo che se tornasse indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto: “Nella vita – queste le parole dell’ex gieffino, ora felice con Ivana Mrazova – le cose più preziose non si possono spiegare, non si possono imparare. O ce l’hai o non ce l’hai. E se le hai, nessuno te le può portare via perché appartengono a te soltanto. Si tratta di sensibilità, di carattere, di cuore. Sono felice – ha continuato – di ciò che ho fatto e lo rifarei all’infinito e soprattutto sono fiero dell’uomo che sei diventato, Fratellone. Sempre avanti con il sorriso sulle labbra e la gioia negli occhi e nel cuore”. In effetti la reazione di Luca è stata quella di chi non ci sta a vedere il proprio fratello in lacrime a causa di questioni su cui si è voluto insistere solo per cercare lo scandalo (atteggiamento legittimo tuttavia in un reality show); era ovvio insomma che Onestini senior non potesse restare lì seduto facendo finta di niente.

Gianmarco Onestini e Adara Molinero, una storia che continuerà: “Mi manchi”

Nonostante la polemica esplosa Gianmarco non ha smesso di pensare ad Adara Molinero, a cui infatti ha dedicato un bellissimo messaggio tra le sue storie Instagram: Os echos un montón de menos, nunca teneis que dudar… ‘Mi manchi molto, non devi mai dubitare…’. La storia è arrivata anche in Italia e sta facendo molto parlare: dubitiamo quindi che Gianmarco non si sfogherà, magari assieme ad Adara, in qualche trasmissione nostrana. Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!