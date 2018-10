Ivan Cattaneo non risparmia critiche alla Marchesa d’Aragona al Gf Vip: il duro sfogo in confessionale

La Marchesa d’Aragona è probabilmente uno dei personaggi più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip. Il gossip sul suo titolo nobiliare, infatti, pare stia coinvolgendo molto anche i concorrenti del Gf rimasti in Casa (e non solo quelli che adesso stanno fuori). A tal proposito, per esempio, molto ha fatto arrabbiare la Marchesa una battuta fatta da Elia ieri. Il ragazzo, infatti, riferendosi a lei ha usato il termine “Estetista d’Aragona”, scatenando l’ira di quest’ultima. Sull’accaduto, come mostrato oggi durante il day time, ha detto poi la sua anche Ivan Cattaneo durante un confessionale. Non risparmiando critiche alla Marchesa d’Aragona, difatti, Ivan si è schierato apertamente contro di lei.

Ivan Cattaneo attacca la Marchesa d’Aragona: “Popolana… Ha la coda di paglia”

Ivan Catteneo, in merito alla lite che ha visto la Marchesa d’Aragona scagliarsi contro Elia Fongaro, ha prima detto: “La carissima Marchesa se si arrabbia così evidentemente ha la coda di paglia”. Sull’atteggiamento di quest’ultima in Casa, poi, Ivan nel suo confessionale ha aggiunto: “Si arrabbia come una popolana… Io a volte vorrei che la Marchesa diventasse come il suo cane, ovvero di peluche e molto silenziosa”. Chissà come reagirebbe la Marchesa d’Aragona se queste parole, un giorno, Ivan decidesse di dirgliele – eventualmente – in faccia. Questo si che sarebbe uno scontro accesso, forse anche molto di più del faccia a faccia con Patrizia De Blanck.

