Marchesa D’Aragona, parla il genero: scontro a Mattino 5 con la Panicucci

Marchesa D’Aragona, il genero arriva a Mattino 5 ma è scontro con Federica Panicucci

Scontro a Mattino 5 tra il genero della Marchesa D’Aragona e Federica Panicucci. Non si parla d’altro che del titolo di Daniela Del Secco. C’è chi è convinto che la concorrente del Grande Fratello Vip non sia realmente una Marchesa, ma semplicemente un’estetista. A detta di molti, Daniela avrebbe preso questo titolo come marchio della sua linea di creme. Federica Panicucci ha così invitato nella sua trasmissione il genero, al fine di riuscire finalmente a comprendere la verità su questa importante questione. Gianalberto inizia a spiegare com’è avvenuto l’arrivo di Daniela sulla rivista Nuovo di Signoretti. Proprio quest’ultimo ha rivelato, più volte, di non avere alcuna prova sul titolo nobiliare della Del Secco. Il genero della gieffina rivela che non trova giusto innanzitutto fare delle questioni al riguardo visto che la diretta interessata si trova dentro la Casa. Oltre ciò, inizia a rivelare come la Marchesa sia arrivata ad avere una rubrica sulla rivista di Signoretti. A questo punto, la Panicucci blocca più volte Gianalberto. La conduttrice vorrebbe una risposta concreta da parte del genere: “È oppure no una vera Marchesa?”

Daniela Del Secco è davvero una Marchesa? Il genero non dà delle risposte certe

Gianalberto non dà una risposta concreta sul titolo nobiliare della concorrente del Grande Fratello Vip. Questo sembra infastidire non poco la Panicucci, che chiede risposte, invece che spiegazioni che non fanno da prova. “Sia un ospite cortese”, chiede apertamente e visibilmente infastidito l’avvocato. A questo punto Federica sembra non apprezzare più l’atteggiamento di Gianalberto: “Io sono la conduttrice, l’ospite è lei!” Sono diversi i battibecchi tra la Panicucci e il genero della Del Secco. La conduttrice non apprezza per nulla il fatto che l’avvocato si sia esposto questa mattina ma non sta comunque dando delle risposte concrete. Tra i due ci sono diversi battibecchi. Non si riesce a trovare un punto di incontro. La conduttrice non è mai apparsa in questo modo, probabilmente avrebbe preferito ricevere delle risposte certe da parte del genere della Del Secco.

Marchesa D’Aragona: continuano i dubbi sul titolo di Daniela Del Secco al Grande Fratello Vip

Gianalberto ammette di non avere alcuna prova sul titolo nobiliare di Daniela, ma potrà presentarle lei una volta uscita dalla Casa. A lui non interessa se la Del Secco sia davvero una Marchesa oppure no: “Io mi sono innamorato di Ludovica. Daniela è una persona che mi vuole bene e io ricambio”. Queste sono le uniche parole certe. A questo punto, allora Federica vuole sapere se Gianalberto sta parlando come avvocato o come genero: “Io parlo sempre come avvocato”. Prima di chiudere l’argomento c’è l’ultimo battibecco tra i due. “Avete già fatto tutto! Avete fatto una sentenza, è un caso che state facendo voi”. Ma la Panicucci non ci sta e afferma che ha apposto deciso di invitarlo, proprio per confermare o smentire. Gianalberto annuncia che dopo Mattino 5 e Domenica Live ha finito di andare in televisione.