Zanicchi, la sorella con la variante Delta: “Senza il vaccino sarebbe morta”

Iva Zanicchi si lascia andare a uno sfogo in queste ore, parlando della situazione che sta vivendo sua sorella, che ha contratto la variante Delta del Covid-19. Ma per la nota cantante il virus non rappresenta di certo una cosa sconosciuta. A novembre dello scorso anno era stata ricoverata in ospedale, in quanto aveva contratto una forma aggressiva del Coronavirus.

Purtroppo non era riuscita a non finire nella terapia intensiva. Reduce dalla morte del fratello Antonio, Iva fa notare che la sorella, risultata positiva al virus, più nello specifico alla variante Delta, sta affrontando bene la situazione, in quanto vaccinata. A questo punto, la Zanicchi si dichiara pubblicamente in favore dell’obbligo vaccinale. Non solo, dice la sua sul caos che si è creato intorno al Green Pass.

Rientrata da poco dalle vacanze in Sardegna, all’Adnkronos, si dice convinta del fatto che siano “state fatte troppe chiacchiere”, che hanno generato confusione con il Green Pass. A detta sua, sin dall’inizio il Governo avrebbe dovuto far passare un messaggio chiaro e preciso: “Vacciniamoci tutti perché è l’unico modo che abbiamo per salvaguardarci dal virus e uscire da questa pandemia”.

Iva Zanicchi si dice certa del fatto che i politici dovrebbero dire “cosa dobbiamo fare in modo più chiaro”. A detta sua, non avrebbe molto senso dire che il Green pass è obbligatorio nei ristoranti al chiuso, ma sugli aerei no. Questo starebbe mandando in confusione le persone. Lei sa cosa significa avere il Covid-19 e, pertanto, è per la vaccinazione obbligatoria.

“Non rende immuni, ma almeno non ci fa morire”, dichiara Iva, che sembra essere completamente a sfavore del Green Pass. Detto ciò, fa sapere che sua sorella di 85 anni ha la variante Delta, sebbene abbia eseguito tutte le vaccinazioni.

“Non ha praticamente nessun sintomo”, spiega la cantante. La sorella se ne sarebbe accorta per caso, dopo aver accusato dolore alla gola e stanchezza. Dunque, sembra che non abbia gravi problemi di salute.

Ovviamente, risultata positiva al tampone, deve restare chiusa in casa. “Grazie al vaccino sta bene, se non li avesse fatti sarebbe probabilmente morta”, afferma la Zanicchi.

Ricorda come i vaccini abbiano salvato le persone da malattie terribili negli anni. Ma sa che “oggi tanta gente ha paura del vaccino perché l’abbiamo spaventata con una cattiva informazione”.

Bisognerebbe, a detta sua, dire grazie, per questa confusione, ai “tanti signori e signore” che in tv vanno “a fare gli esperti senza avere alcuna competenza”. Secondo il suo pensiero, dovrebbero a questo punto esserci delle regole più chiare.